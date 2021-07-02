Добрый поступок: таксист из Новосибирска помог растерявшимся старикам

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Наступило такое время, что перевести через дорогу пожилого человека уже считается подвигом. На видео, снятом на регулируемом пешеходном переходе в Новосибирске, видно, как пожилая пара растерялась, не успев перейти дорогу на зеленый сигнал. На помощь подоспел только один таксит!
Авторский пост
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