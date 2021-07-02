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Добрый поступок: таксист из Новосибирска помог растерявшимся старикам

Добрый поступок: таксист из Новосибирска помог растерявшимся старикам (1 фото + 1 видео)

Автор:
02 июля 2021 11:38
Сообщество : Автомир
Метки: авто   видео   пешеход   пешеходный переход   пожилые люди   помощь   
460
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Наступило такое время, что перевести через дорогу пожилого человека уже считается подвигом. На видео, снятом на регулируемом пешеходном переходе в Новосибирске, видно, как пожилая пара растерялась, не успев перейти дорогу на зеленый сигнал. На помощь подоспел только один таксит!

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Метки: авто   видео   пешеход   пешеходный переход   пожилые люди   помощь   
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9  комментариев
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13k
Объект реальности 2 часа назад
Бабка, деда с истинного пути сбила. Он уверенно шел к цели. Завершал маневр, а она включила заднюю когда уже пройдено 2/3 пути.
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118
Куртуазный Маньерист Полчаса назад
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96
118 52 минуты назад
Мир не без добрых людей, спасибо таким.
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27k
Игорь Час назад
Всё хорошо, кроме того что мы это видео увидели, и ещё хуже подписи на видео - значит автор не только выложил свой "подвиг", но и не постеснялся нам его преподнести!
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183
Евгений Демидов Час назад
Красный проспект-Кропоткина?
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8k
Vacony Час назад
ну по хорошему им надо было на разделительной полосе дождаться зеленого.. они вроде уже шли на красный по этой стороне дороги
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22k
SerGProS Час назад
Как в анекдоте: до середины реки доплыл, а дальше сил не хватает - плыву обратно.
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