Добрый поступок: таксист из Новосибирска помог растерявшимся старикам

Наступило такое время, что перевести через дорогу пожилого человека уже считается подвигом. На видео, снятом на регулируемом пешеходном переходе в Новосибирске, видно, как пожилая пара растерялась, не успев перейти дорогу на зеленый сигнал. На помощь подоспел только один таксит!

0 Водители, которые двигались по правому ряду, даже не подумали пропустить растерянных пешеходов!