Мужчина попал под грузовик и получил тяжелые травмы, убегая от лающей собаки

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Мужчина из Стамбула был серьезно ранен после того, как его сбил грузовик. Пострадавший отпрыгнул на проезжую часть дороги из-за лающей собаки.
Пострадавший был доставлен в больницу с тяжелыми травмами. Водитель грузовика был ненадолго задержан, но после просмотра видео его освободили.
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