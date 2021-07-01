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Мужчина попал под грузовик и получил тяжелые травмы, убегая от лающей собаки

Мужчина попал под грузовик и получил тяжелые травмы, убегая от лающей собаки (1 фото + 1 видео)

Автор:
01 июля 2021 14:50
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   видео   дтп   пешеход   пешехода сбили   собака   
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Мужчина из Стамбула был серьезно ранен после того, как его сбил грузовик. Пострадавший отпрыгнул на проезжую часть дороги из-за лающей собаки.

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Метки: аварии   авто   видео   дтп   пешеход   пешехода сбили   собака   
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6k
КОСТЯН 2 часа назад
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3k
ПушЫстый ЙожЫг 43 минуты назад
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333
Дмитрий Час назад
А с собакой что сделали потом? на живодерню?
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4k
шаурма Час назад
Грёбаная блохастая мразь! Ну кто её трогал?? Человек идёт спокойно. Ты так же спокойно лежишь. Шо тебя дёрнуло?? Тупорылая псина.
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118
Шурман 2 часа назад
В прошлом году идем с женой и сыном вдоль дороги ( мельница им понравилась ну и типа пойдем посмотрим ) , жена в один момент орет сыну смотри змея и тот отпрыгивает на проезжую часть , вот тогда моя жена выслушала все что я о ней думаю :) к слову сын так больше делать не будет .
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winergy2012 2 часа назад
Надо было в ответ полаять.Собака испугалась бы и убежала.
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37k
dima423 3 часа назад
пистец... где хозяин этой псины? сжечь бы его на медленном огне
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