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Руководство велогонки Тур де Франс подаст в суд на фанатку, вызвавшую завал пелетона

Руководство велогонки Тур де Франс подаст в суд на фанатку, вызвавшую завал пелетона (4 фото)

Автор:
28 июня 2021 00:48
Метки: авария   велогонки   глупость   тур де франс   
1311
4

Тур де Франс подаст в суд на идиотку, вызвавшую массовое падение велосипедистов во время гонки субботу, сообщает Washington Post.

Авторский пост

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Метки: авария   велогонки   глупость   тур де франс   
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31  комментарий
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11k
Вася 7 часов назад
чо видео трудно было прилепить ?

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2k
Frank Borman 49 минут назад
Пелетоны - они такие. Немножко их потревожишь, и они превращаются в хренотоны, в смысле в кучу-малу.
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27k
Антон Час назад
Ссылка www.youtube.com
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4k
★Lucifer★ Час назад
Подпарвьте текст...
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183k
BEAR 2 часа назад
Вроде в переводе с арабского у нее на плакате написано "АНТИЛОПА- МАМА !"
Что эта идиотка хотела сказать этим плакатом ? Передавала привет всем мамам антилопам ? )))
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1k
a_komolow 2 часа назад
Вот дура!
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6k
Шурави 3 часа назад
Так не испортила шоу, она его сделала - это шоу.
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366
Андрей Савов 4 часа назад
Испортила шоу для всех?! Сериозно?
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8k
MihailoSerbiya 5 часов назад
Курица !
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64k
Максим 6 часов назад
как это без серьезных травм.. там вроде один руки себе сломал.
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62k
Viktor 7 часов назад
Да, видоса явно не
хватает!
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8k
Alex Djeff 8 часов назад
Женщина скрылась, я правильно понял? На кого они подают в суд?
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