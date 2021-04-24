15 снимков, сделанных за секунду до небольшой катастрофы

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Информация, которую мы получаем, распространяется по нашим нервным окончаниям со скоростью от 3 до 120 метров в секунду. Это очень быстро, но иногда всё равно недостаточно, чтобы мы могли сообразить и успеть заснять эпичный момент. В этом посте вы увидите кадры, за которыми неминуемо последует авария.
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