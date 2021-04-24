FISHKINET
Лента лучших мемов на Фишках
добавить
пост
Сообщество ФотоМир 5670 постов • 685 подписчиков подписаться
Главная > Авто > Сообщество ФотоМир 
15 снимков, сделанных за секунду до небольшой катастрофы

15 снимков, сделанных за секунду до небольшой катастрофы (16 фото)

Автор:
24 апреля 2021 22:30
Сообщество : ФотоМир
Метки: Заснять   Момент   Неминуема   авария   катастрофа   секунда   снимки   
2730
16

Информация, которую мы получаем, распространяется по нашим нервным окончаниям со скоростью от 3 до 120 метров в секунду. Это очень быстро, но иногда всё равно недостаточно, чтобы мы могли сообразить и успеть заснять эпичный момент. В этом посте вы увидите кадры, за которыми неминуемо последует авария.

×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "ФотоМир"
Метки: Заснять   Момент   Неминуема   авария   катастрофа   секунда   снимки   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
9
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
9  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
3k
Alexbux1 2 часа назад
А чего не так с крокодилом, один жамк и пиранья в фарш
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
11k
Паша Эмильевич 2 часа назад
По моему, проблемы не у крокодила, а у пираньи...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
781
4EPMET 2 часа назад
Крокодилу похрен - какую рыбу он поймал!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
836
sedoisever 2 часа назад
"Подруга была в реке"? А ничего, что "подруга" бородатая?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
18k
Karagi sedoisever 2 часа назад
По нынешним временам борода - вообще ни разу не показатель.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Агент Безопасной Национальности sedoisever Час назад
Кому и кобыла - невеста
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
lexa Агент Безопасной Национальности 42 минуты назад
кому и пидр-невеста
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Дарвин и аморальная премия 2 часа назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Как мы организовали крутое 14-летие для дочки (7 фото) Как мы организовали крутое 14-летие для дочки (7 фото) Как выглядит Infiniti QX50, утонувший в реке Как выглядит Infiniti QX50, утонувший в реке Уж лучше на верблюдах: в Египте снова железнодорожная катастрофа с жертвами Уж лучше на верблюдах: в Египте снова железнодорожная катастрофа с жертвами Поездка ценой в 20 миллионов: в Сочи разбили дорогой Lamborghini Поездка ценой в 20 миллионов: в Сочи разбили дорогой Lamborghini Испугалась и забыла про "ручник": как за несколько минут устроить две аварии Испугалась и забыла про "ручник": как за несколько минут устроить две аварии В сеть слили видео из последней поездки моделей перед тем, как машина упала с моста В сеть слили видео из последней поездки моделей перед тем, как машина упала с моста
DarSie

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

169049



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
10 фотографий, демонстрирующих, как растут некоторые известные продукты
4
51
10 фотографий, демонстрирующих, как растут некоторые известные продукты
МОК запретил спортсменам на Олимпиаде преклонять колено в поддержку BLM
2
98
МОК запретил спортсменам на Олимпиаде преклонять колено в поддержку BLM
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Комбинезон вместо трико. Гимнастки выступили против сексуализации в спорте
0
49
Комбинезон вместо трико. Гимнастки выступили против сексуализации в спорте
Праздничный салат с курицей «Пасхальное яйцо»
0
4
Праздничный салат с курицей «Пасхальное яйцо»
Одна поездка из жизни необычного таксиста
Одна поездка из жизни необычного таксиста
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Ребенок из Красной книги
1
8

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#интересно#приколы#животные#города#в мире#девушки#фотографии#дтп#отдых
#фото#прикол#история#люди#неожиданно#смех#позитив#автомир#забавно#сатира
#Россия#картинки#СССР#природа#подборка#автомобили#факты#аварии#космос#смешно

На что жалуетесь?

Вернуться