FISHKINET
Сообщество Аварии 4434 поста • 460 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 500
Главная > Авто > Сообщество Аварии 
16-летний подросток без прав в Татарстане угнал машину и устроил ДТП с тремя жертвами

16-летний подросток без прав в Татарстане угнал машину и устроил ДТП с тремя жертвами (4 фото + 2 видео)

Автор:
07 июня 2021 08:03
Сообщество : Аварии
Метки: Datsun On Do   авария   авто   дтп   казань   смерть   татарстан   
8094
4
2
Компания отмечала день рождения двоих друзей. Под утро молодым людям захотелось экстрима и приключений.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Аварии"
Метки: Datsun On Do   авария   авто   дтп   казань   смерть   татарстан   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
82
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
82  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
11k
Erorist 9 часов назад
Я вот себя подростком вспоминаю, вообще никогда на подобную дичь меня не тянуло. Тоже, конечно, бывало всякое - бомбочки там из спичек, вонючки из шариков для пинг-понга, плавка свинца и всё такое. Но вот так залезть в машину и гнать куда-то, не пришло бы в голову вообще, да и алкоголь я никогда не употреблял, не курил и тем более о наркотиках только читал - и даже не хотелось этого. Урод то ли я какой-то был...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 5 ответов (из 10)
93
viktor-chikalev 13 минут назад
Машину жалко.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
56
Чумной Доктор Час назад
Ой нечего страшного )) это же дети. пусть пообещает что больше так не будет и все само собой восстановится ))) они же так играют. нельзя на этих ангелочков злиться . вот свои дети будут их и воспитывайте а детей ругать нельзя)))))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Mellivora 2 часа назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
27k
Кот Баюн 3 часа назад
Почему-то ни грамма жалости к этой инста-биомассе....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Павел 4 часа назад
Потому что не должно быть у 16-ти летнего пиз*юка ключей от тачки, особенно если они там еще и бухают. Родителям камень в огород, что не досмотрели. С тем же успехом папаша мог бы еще охотничий карабин оставить валяться, рядом с пьяными недорослями.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
56
Чумной Доктор Павел Час назад
тут скорее в неправильном воспитание вседозволенности всепрощение и безнаказанности. у нормально воспитанных детей и полон дом оружия и ключи от машин и чего только нет. но и пользоваться умеют если понадобится и готовы сами ответственность нести .
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Дарвин и аморальная премия 5 часов назад
У меня дед в 17 лет на фронт добровольцем пошел,а тут малолетние дебилы с жиру бесятся
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Сергей Попов 6 часов назад
Ну что же? Нервишки пощекотали. Двое оставшихся в живых смогут повторить, если выживут. Садиться в машину с пьяным водителем - это то же самое, что пьяным водителем садить толпу пассажиров. Мозгов нет ни у кого. Видимо, им было очень весело в тот момент.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
27k
winergy2012 6 часов назад
Такое только приветствуется.Ипланы выпиливаются.Правда не так быстро как хотелось бы.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
16k
Александр 6 часов назад
Чёт я не понял, о каких жертвах идет речь, если люди не пострадали?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Вадим 6 часов назад
Лучше бы велосипед угнал
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
319
Vital Idol 7 часов назад
Дело было вечером
Делать было ничего...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Евгений Кондратьев 7 часов назад
Татары, Сэр
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 7 ответов
259
Филимон Филимонов 7 часов назад
Жизнь дорогое удовольствие,когда любишь гонять на высокой скорости.А если это идиоты с завышенной самооценкой,то они любимчики смерти.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
21k
Михаил Сметанкин 7 часов назад
Молодежи урок. Люди, которых вы пригласили на вечеринку в большинстве своем ВАМ НЕ ДРУЗЬЯ, а просто массовка!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
sumrаknn 7 часов назад
Деградация народа после СССР приводит к тому что молодежь не думает, ибо не умеет. Что такое экстрим? Это покупка удовольствия. А почем? Некая вероятность потерять жизнь (здоровье). Удовольствие можно и безопасно покупать, только уже за деньги. А если денег не дают и сам не можешь-не умеешь зарабатывать, то и выбирают "бесплатные" впечатления - полазить по высоткам, снаружи поездов, поганять на машинах, обжахаться новой наркотой и тд. Только не думают что это не бесплатно, а цена - твоя жизнь. Это как лотерейный билет. Шанс получить бинго - мизерный, но даже его продают за деньги. Так и с покатушками - хочеться впечатлений и потом еще пообсуждать и оставить воспоминания - ты должен понимать - ты платишь за них часть своей жизни. Только не малые доли сразу отдаешь, а надрезаешь канат на котором твоя жизнь висит, и он может в любой момент оборваться. Эти погибшие не умели думать, и то что за удовольствия ВСЕГДА взимается плата - они не хотели понимать. Это сделка. Сделка сработала.
И жалеть их нельзя, они сами это оплатили своими никчемными жизнями
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
56
Чумной Доктор sumrаknn Час назад
да всегда была такая тупая молодежь. просто они постепенно выпиливались. и выживали нормальные а сейчас все выживают
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Maximvs 7 часов назад
Ну я подростком у отца втихаря брал машину из гаража. И мы с друзьями потихоньку катались по полю. Учились, отрабатывали навыки. Но блин, всегда осознавали три вещи - не дай бог менты. Не дай бог, узнает батя (спойлер - узнал). И не дай бог, хоть поцарапать машину. Кататься пьяными с компанией - это все равно, что кидать гранаты в костер.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 6 ответов
80
Nane First NameLast winergy2012 6 часов назад
Оставь себе)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
80
Nane First NameLast winergy2012 5 часов назад
Да ладно. На спину можно вешать. Как у Брежнева.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. Показать
4k
Иван 8 часов назад
Надо срочно запретить.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
343
Driver 8 часов назад
Ладно этот совсем идиот в 16 лет, но девушкам то по 19, хоть чуть чуть мозга то у 4х пассажиров должно было быть то ?!?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Антон Семёныч 8 часов назад
Нахрена лицо усопшей замазали? Что за дебильная мода?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Денис 8 часов назад
Теперь будут трясти все владельцев авто? Как это делают с владельцами оружия по всей стране.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
319
Vital Idol Денис 7 часов назад
Продлевал неделю назад, всё по старому....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 25 комментариев
Показать ещё
Обзор одного из лучших конвертеров видео Обзор одного из лучших конвертеров видео Не царское это дело, пристёгиваться за рулём Не царское это дело, пристёгиваться за рулём Известные люди, которые погибли в авариях на мотоцикле Известные люди, которые погибли в авариях на мотоцикле Полёт за рулем BMW из Питера в Москву на скорости в 230 км/ч закончился вполне предсказуемо Полёт за рулем BMW из Питера в Москву на скорости в 230 км/ч закончился вполне предсказуемо Водителя BMW убило выпавшим мусором Водителя BMW убило выпавшим мусором Испугалась и забыла про "ручник": как за несколько минут устроить две аварии Испугалась и забыла про "ручник": как за несколько минут устроить две аварии
Result

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

718192



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Девушки-пожар: Самые сексуальные представительницы российского косплея
3
0
Девушки-пожар: Самые сексуальные представительницы российского косплея
Трудное детство, деревянные игрушки: бандитское прошлое, опасные игры
2
163
Трудное детство, деревянные игрушки: бандитское прошлое, опасные игры
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Вымышленные персонажи, которых мы бы не хотели встретить в реальном мире
0
20
Вымышленные персонажи, которых мы бы не хотели встретить в реальном мире
Обзор Assassin’s Creed Valhalla. По усам текло, а в рот не попало
0
16
Обзор Assassin’s Creed Valhalla. По усам текло, а в рот не попало
Назло родителям? Девушка стала копией Барби с 11-м размером груди (7 фото)
Назло родителям? Девушка стала копией Барби с 11-м размером груди (7 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
КОРОТКО о женщинах
1
0

Перейти в раздел
Популярные теги
#интересно#люди#картинки#факты#дтп#страна#природа#кино#Украина#приколы
#Юмор#СССР#история#подборка#прикольные#животные#аварии#смешные#забавно#прошлое
#фото#фотографии#интересное#Россия#спорт#прикол#девушки#фильм#комментарии#сатира

На что жалуетесь?

Вернуться