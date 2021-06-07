Компания парней и девушек в частном доме в селе Нижний Услон всю ночь отмечала день рождения приятелей, а утром пятеро из них отправились на поиски приключений. Пока один из друзей спал, 16-летний Арсений Фролов взял ключи от его Datsun On Do, усадил пассажиров и погнал по трассе.