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Компания отмечала день рождения двоих друзей. Под утро молодым людям захотелось экстрима и приключений.
Компания парней и девушек в частном доме в селе Нижний Услон всю ночь отмечала день рождения приятелей, а утром пятеро из них отправились на поиски приключений. Пока один из друзей спал, 16-летний Арсений Фролов взял ключи от его Datsun On Do, усадил пассажиров и погнал по трассе.
На большой скорости авто выскочило на обочину, врезалось в ограждение, после чего машину отбросило на второстепенную дорогу. Там автомобиль еще раз встретился с ограждением и вылетел в кювет.
В результате аварии две 19-летние пассажирки — Эвелина Валиуллина и Эльвина Габдрахманова, — а также водитель погибли на месте. Ещё двоих — Данила и Дмитрия Петровых — увезли в 7-ю городскую больницу в Казань. Их состояние оценивается как тяжелое.
Инцидент произошел рано утром 6 июня на 5-м километре автодороги Казань-Ульяновск. По факту ДТП сотрудники ГИБДД проводят проверку и устанавливают его детали.
День рождения перед смертью
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