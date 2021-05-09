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Невнимательный водитель сбил человека, собиравшего деньги на проезжей части

Невнимательный водитель сбил человека, собиравшего деньги на проезжей части (2 фото + 1 видео)

Автор:
09 мая 2021 12:47
Сообщество : Аварии
Метки: Хасавюрт   авария   волонтер   дтп   отвлекся   попрошайка   сбор денег   
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В Хасавюрте произошёл наезд на человека, но многие водители злорадствуют, ведь попрошайки на дорогах надоели уже всем.

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Метки: Хасавюрт   авария   волонтер   дтп   отвлекся   попрошайка   сбор денег   
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18  комментариев
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−63
xxlist Час назад
Вопрос только 1 - кто им дает деньги? кто эти люди?
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66k
Пётровыч 3 минуты назад
Волонтёры на дороге деньги просят? Пхах))))
Это обычное попрошайничество, которое крышует ОПГ. Пусть этот сбитый молится, что бы инвалидом остался, будет потом больше получать, повышение так сказать.
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2k
Semen 5 минут назад
Много собрал...
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7k
Перст Указующий 15 минут назад
Ничёсе товарищ на телефон отвлёкся. Почти на встречку выехал.
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4k
panama 24 минуты назад
У нас на съезде в Москве с Каширского шоссе на Борисовские пруды на светофоре постоянно эта половника путается под колёсами и мешает проезду перекрёстка . Иногда бывает желание его просто переехать. Этого дебила на видео вообще не жаль ни сколечко!
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8k
Васильевна Час назад
Эммм. Если кому-то вдруг придет в голову поделиться с ними деньгами, он что, должен остановиться, задерживая поток? А если ему в попу въедет невнимательный сзади? А это вообще не нарушение правил - стоять так на дороге?
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8k
Cornho Час назад
Уж сколько раз твердили миру: ну, нельзя трогать пострадавшего человека, пытаться поднять его на ноги, а тем более так крутить! Ведь если у него поврежден позвоночник (а при таком ударе в спину это могло быть очень вероятно), то таким вот скручиванием вы повышаете его шансы остаться инвалидом на всю жизнь просто в разы!
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1k
Herr Mannelig Час назад
Как он попал на проезжую часть? Там же его вообще быть не должно, по справедливости его б заставить оплачивать ремонт автомобиля.
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5k
Pravednik84 Час назад
Есть у нас в СПб один похожий - работает на пересечении Дальневосточного и Зольной. Он жонглирует. Подать ему не грех, что я дважды и сделал (видел раза 4, один раз у самого было мало денег, второй раз технически не получилось). Он явно не фальшивый калека, он не собирает деньги на операцию (ну по крайней мере не афиширует ничего такого), быть может он фальшивый жонглёр, но если и так, то прикидывается настоящим качественно))))
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61k
Доктор Джонс Час назад
Сам вдребезги, а галоши как новые...
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23
Глазастый Пью Доктор Джонс 46 минут назад
Ну а что, галоши вмиг изношенными должны стать?
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402
Дмитрий Час назад
Если оставить подноготную этого попрошайки - я бы руки открутил тем, кто его начал "крутить" после того, как его сбили.
А водиле, имхо, 3.14здэц будет
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402
Дмитрий dima423 21 минуту назад
В смысле? Умышленный наезд на человека? Условку? Сурьёзна?) Это ещё неизвестно какие травмы тело получило
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