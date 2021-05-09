702
2
1
В Хасавюрте произошёл наезд на человека, но многие водители злорадствуют, ведь попрошайки на дорогах надоели уже всем.
5 мая водитель "Лады Гранты" отвлёкся на телефон и съехал с полосы. Пострадавший не заметил автомобиль, потому что стоял на дороге спиной к нему. Камера наблюдения зафиксировала данное ДТП. Мужчину госпитализировали с травмами средней тяжести.
Хотя и местные СМИ пишут, что пострадавший был волонтёром, собиравшим деньги на лечение детей, но некоторые жители города утверждают, что у них на дорогах стоят простые попрошайки, которые не имеют к благотворительным фондам никакого отношения.
Источник:
Ссылки по теме:
- Испугалась и забыла про "ручник": как за несколько минут устроить две аварии
- "Не трамвай – объедет": таксист решил рвануть по рельсам
- Как выглядит Infiniti QX50, утонувший в реке
- Киевлянка дважды врезалась в одно и то же авто, потому что волновалась
- Не царское это дело, пристёгиваться за рулём
15
Понравилось15
Новости партнёров
Это обычное попрошайничество, которое крышует ОПГ. Пусть этот сбитый молится, что бы инвалидом остался, будет потом больше получать, повышение так сказать.
А водиле, имхо, 3.14здэц будет