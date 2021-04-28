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Исторический Гран-при Монако дает возможность окунуться в славные годы Формулы-1 и прошлое автоспорта. Жан Алези потерял лидерство после столкновения с трехкратным победителем Ле-Мана Марко Вернером и разбил болид Ники Лауды Ferrari 312B3, построенный в 1974 году.
Алези выступал за команду Ferrari в 90-х годах прошлого века. Болид же, за рулём которого он находился во время аварии, в своё время был построен для Ники Лауды. Ещё со старта 56-летний Алези вырвался вперёд, несмотря на не слишком удачную квалификацию, однако долгое время испытывал жёсткий прессинг со стороны своего конкурента — трёхкратного победителя «Ле-Мана» Марко Вернера. Он выступал на Lotus 77 из сезона 1976 года.
Битва за лидерство закончилась контактом Ferrari Алези со стеной и выходом из гонки, сам спортсмен при этом не пострадал. Выиграл состязание Марко Вернер, однако его оштрафовали и позволили занять только третье место: судьи утверждают, что авария Алези стала следствием преднамеренного контакта двух болидов, спровоцированного Вернером. В итоге победителем был объявлен Майкл Лайонз, который пилотировал винтажный McLaren M26.
И даже объявлением итогов гонки конфликт не был исчерпан. Вернер демонстративно отказался принимать кубок за третье место, а после церемонии награждения Майкл Лайонз на глазах у всех отдал свой трофей Марко, которого посчитал истинным триумфатором.
Круг на Ferrari 312B3
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