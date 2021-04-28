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Жан Алези разбил болид Ferrari Ники Лауды во время исторической гонки в Монако

Жан Алези разбил болид Ferrari Ники Лауды во время исторической гонки в Монако (3 фото + 2 видео)

Автор:
28 апреля 2021 15:08
Сообщество : Автомир
Метки: ferrari   авария   авто   автоспорт   видео   гонки   монако   формула 1   
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Исторический Гран-при Монако дает возможность окунуться в славные годы Формулы-1 и прошлое автоспорта. Жан Алези потерял лидерство после столкновения с трехкратным победителем Ле-Мана Марко Вернером и разбил болид Ники Лауды Ferrari 312B3, построенный в 1974 году.

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Метки: ferrari   авария   авто   автоспорт   видео   гонки   монако   формула 1   
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