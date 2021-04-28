Алези выступал за команду Ferrari в 90-х годах прошлого века. Болид же, за рулём которого он находился во время аварии, в своё время был построен для Ники Лауды. Ещё со старта 56-летний Алези вырвался вперёд, несмотря на не слишком удачную квалификацию, однако долгое время испытывал жёсткий прессинг со стороны своего конкурента — трёхкратного победителя «Ле-Мана» Марко Вернера. Он выступал на Lotus 77 из сезона 1976 года.