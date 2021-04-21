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Сообщество Жить в России 4312 постов • 744 подписчика подписаться
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В сеть слили видео из последней поездки моделей перед тем, как машина упала с моста

В сеть слили видео из последней поездки моделей перед тем, как машина упала с моста (2 фото + 1 видео)

Автор:
21 апреля 2021 18:34
Сообщество : Жить в России
Метки: Instagram   авария   блогеры   видео   жить в россии   модели   новости   
4337
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18 апреля пять инстаграм-моделей с водителем поехали из Владивостока в поселок Нововарваровка, неподалеку от которого находится турбаза.

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Метки: Instagram   авария   блогеры   видео   жить в россии   модели   новости   
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33  комментария
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9k
harlamov 2 часа назад
Малахов довольно потирает руки.
Теперь полгода эти шалашовки будут скакать с канала на канал.
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1k
Hallo FreeSpace 11 минут назад
Печально все это , красивые девченки ...
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1k
Дмитрий 17 минут назад
..выжившие теперь начнут монетизировать случившееся по максимуму...
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514
Олег 36 минут назад
Фима, вы знаете разницу между бедой и катастрофой?
Шо за вопрос, конечно!
А можете сформулировать?
Ну вот представьте заболела тетя Циля. Беда?
Беда...
Но ведь не катастрофа?
Нет...
А вот, представьте летели Тимошенко и Ющенко и Янукович в Москву, самолет упал и разбился. Катастрофа?
Катастрофа.
Но ведь не беда?
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815
Stranger2018 40 минут назад
Кто в курсе, "моделями" каким модельных агентств являлись ЭТИ мадамы?
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33k
Антон 47 минут назад
Мля, чтож они все на одно лицо, губки бантиком, бровки домиком, где там мой чугунный ломик. Силикон утонуть не дал!
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5k
Duckk 53 минуты назад
Биомусор
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2
Ilya Syr 56 минут назад
Надутые губы не дали утонуть
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28k
LEPA Ilya Syr 47 минут назад
Сиськи тоже сыграли не последнюю роль.
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2k
Frank Borman Ilya Syr 16 минут назад
Говно не тонет.
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815
Stranger2018 58 минут назад
Они нашли, о что искали, увы...
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3k
Александр Д Час назад
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4k
Дарвин и аморальная премия Александр Д Полчаса назад
Молодец,достойно шутканул
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21k
Юрьевич Час назад
"пять инстаграм-моделей"
Теперь @ляди так называются?
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3k
Петрович 2 часа назад
После этих подробностей однозначно можно сказать- Планета чуть чуть очистилась
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76k
Броненосец Потелкам Петрович Час назад
специально обученных женщин везли на турбазу "потрудиться"
не довезли
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3k
Петрович Броненосец Потелкам Час назад
Лишить премии
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932
Пихайло 2 часа назад
Чем больше долбо....в, тем меньше долб....в!
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64k
Максим 2 часа назад
Блин да что же они все такие шлюховатые.. какой они хотели строить Трэш. Алкогольный, заблевав всю округу. Эти дешевые соски с 10 бутылок водки и остального бы сдохли.
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27k
winergy2012 LEPA 38 минут назад
Не забудь почаще глотать пиндосскую сперму.
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27k
winergy2012 Элек Мек 38 минут назад
Отойди от зеркала,еб.лан.
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40k
Элек Мек winergy2012 Полчаса назад
Е.б.а.л.ь.ц.е прикрой,не продохнёшь.
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27k
winergy2012 Элек Мек 24 минуты назад
Чисть зубы почаще.
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40k
Элек Мек winergy2012 12 минут назад
winergy2012 Элек Мек 23 минуты назад
Отойди от зеркала,еб.лан.
После текста -Отойди от зеркала,надо ставить точку.,а свою подпись пиши с новой строки.
Можешь не благодарить!
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26k
Aqueronte 2 часа назад
Так они причём? Это водитель дебил, снимал ли он или просто не справился с управлением, девчонки то были просто пассажиры и не виноваты, развлекались как могли.
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64k
Максим Aqueronte 2 часа назад
Хз что творилось в момент аварии.. может они ему глаза закрыли.. Вася, угадай кто!!! Может отвлекли и он не увидел табличку проезд запрещен, мост в аварийном состоянии (были разговоры, что она там есть и мост использовался чисто пешеходами, что в целом видно по досочкам)
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