Три девушки, в числе которых была "вице-мисс Приморье-2012" Дарья Корнилова, сумели выбраться из авто и доплыть до берега. Трем остальным пассажиркам и водителю спастись не удалось.

"Мы с девочками находимся на допросе, вся информация предоставляется только органам. Мы с девочками находимся в крайне тяжёлом состоянии", - говорит Дарья Корнилова.