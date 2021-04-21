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18 апреля пять инстаграм-моделей с водителем поехали из Владивостока в поселок Нововарваровка, неподалеку от которого находится турбаза.
Как говорили сами участницы тусовки, они хотели "устроить трэш". Девушки вели прямые эфиры из машины, будучи нетрезвыми, и не знали, что для троих из компании это были последние минуты жизни. Лексус заехал на хлипкий мост, ведущий в поселок и водитель не справился с управлением. Машина упала в реку вместе с фрагментом моста.
Репортаж из той самой машины
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Три девушки, в числе которых была "вице-мисс Приморье-2012" Дарья Корнилова, сумели выбраться из авто и доплыть до берега. Трем остальным пассажиркам и водителю спастись не удалось.
"Мы с девочками находимся на допросе, вся информация предоставляется только органам. Мы с девочками находимся в крайне тяжёлом состоянии", - говорит Дарья Корнилова.
"Мы с девочками находимся на допросе, вся информация предоставляется только органам. Мы с девочками находимся в крайне тяжёлом состоянии", - говорит Дарья Корнилова.
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Теперь полгода эти шалашовки будут скакать с канала на канал.
Шо за вопрос, конечно!
А можете сформулировать?
Ну вот представьте заболела тетя Циля. Беда?
Беда...
Но ведь не катастрофа?
Нет...
А вот, представьте летели Тимошенко и Ющенко и Янукович в Москву, самолет упал и разбился. Катастрофа?
Катастрофа.
Но ведь не беда?
Теперь @ляди так называются?
не довезли
Отойди от зеркала,еб.лан.
После текста -Отойди от зеркала,надо ставить точку.,а свою подпись пиши с новой строки.
Можешь не благодарить!