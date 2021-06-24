Интересные технологические и дизайнерские решения в старых американских автомобилях

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Америка была на пике своего развития в могучие пятидесятые. В то время как Европа и Япония все еще оправлялись от материального и морального ущерба, нанесенного Второй мировой войной, американские производители автомобилей создали свою собственную лигу и не боялись придумывать интересные особенности, в жестокой борьбе за требовательного внутреннего покупателя.
Эта борьба была наиболее ожесточенной в сегменте люкс. Сегодня все эти реликвии этой прекрасной эпохи заслуживают восхищения!
Автомобили 1949-1962
Шестидесятые были очаровательными и беззаботными. Дух времени этой эпохи хорошо прослеживается в автомобилях из Детройта.
Автомобили 1963-1972
Авторский пост
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