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Интересные технологические и дизайнерские решения в старых американских автомобилях

Интересные технологические и дизайнерские решения в старых американских автомобилях (1 фото + 2 видео)

Автор:
24 июня 2021 14:56
Сообщество : Автомир
Метки: авто   автодизайн   автомир   автомобили   американские автомобили   олдтаймер   ретро авто   
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Америка была на пике своего развития в могучие пятидесятые. В то время как Европа и Япония все еще оправлялись от материального и морального ущерба, нанесенного Второй мировой войной, американские производители автомобилей создали свою собственную лигу и не боялись придумывать интересные особенности, в жестокой борьбе за требовательного внутреннего покупателя.

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Метки: авто   автодизайн   автомир   автомобили   американские автомобили   олдтаймер   ретро авто   
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БарНалей 41 минуту назад
Какие же охрененные тачки раньше делали !
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Лан не урчи

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