Интересные технологические и дизайнерские решения в старых американских автомобилях

Америка была на пике своего развития в могучие пятидесятые. В то время как Европа и Япония все еще оправлялись от материального и морального ущерба, нанесенного Второй мировой войной, американские производители автомобилей создали свою собственную лигу и не боялись придумывать интересные особенности, в жестокой борьбе за требовательного внутреннего покупателя.

0 Эта борьба была наиболее ожесточенной в сегменте люкс. Сегодня все эти реликвии этой прекрасной эпохи заслуживают восхищения!

Автомобили 1949-1962 Шестидесятые были очаровательными и беззаботными. Дух времени этой эпохи хорошо прослеживается в автомобилях из Детройта. 2021-06-24T14:56:04+03:00 Шестидесятые были очаровательными и беззаботными. Дух времени этой эпохи хорошо прослеживается в автомобилях из Детройта.