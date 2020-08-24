BMW 2000CS — Странный представитель семейства "Neue Klasse"

Первым автомобилем в семействе Neue Klasse стал BMW 1500, появившийся в продаже в 1962 году. Седан оснащался 1,5-литровым двигателем M10, независимой подвеской, передними дисковыми тормозами, имел передовой стайлинг и отличную управляемость. В 1966 году в качестве вершины линейки появились роскошные купе 2000C и 2000CS с 2,0-литровой версией мотора M10. 2000C с одним карбюратором предлагал покупателям мощность 100 л.с., а 2000CS с двумя карбюраторами - 120 л.с. "Автомат" в качестве опции предлагался только для более скромной версии 2000С. "Мощное" купе 2000SC разменивало "сотню" за 11,2 секунды и разгонялось до 185 км/ч, что по нынешним временам совсем не впечатляет. Да и в 1960-е конкурентов по части динамики у 2000CS хватало.