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BMW 2000CS — Странный представитель семейства "Neue Klasse"

BMW 2000CS — Странный представитель семейства "Neue Klasse" (9 фото)

Автор:
24 августа 2020 10:17
Сообщество : Автомир
Метки: BMW 2000CS   bmw   авто   автодизайн   автомир   автомобили   олдтаймер   ретро авто   
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В начале 1960-х годов компания BMW наконец-то представила автомобили, которые все так долго ждали! Семейство Neue Klasse (в переводе с немецкого - Новый класс) стало знаковым в истории концерна и определило вектор развития BMW на десятилетия вперед.

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Метки: BMW 2000CS   bmw   авто   автодизайн   автомир   автомобили   олдтаймер   ретро авто   
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Дмитрий Копыльцов 57 минут назад
Интересная машинка. Салон очень понравился.
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