Уникальная "капля" профессора Морелли: машина, созданная в единственном экземпляре

Середина 1950-х годов была эпохой аэрокосмического стиля в автомобильном дизайне, породившая массу причудливых кузовов. Многие из них остались лишь на фото, какие-то концепты, видоизменившись, даже пошли в серийное производство, и отдельные машины, созданные в единичном экземпляре, дошли до наших дней. Например – Morelli M-1000.
Скорее всего, вы сейчас впервые слышите об этой машине. В этом нет ничего удивительного, ведь над её созданием работали не инженеры известных автомобильных компаний, а профессор Туринского политехнического университета Альберто Морелли.
Он занимался аэродинамическими исследованиями для авиации, к тому же у профессора имелась своя кузовная мастерская для индивидуальных заказов, так же изготавливала кузова для машин малоизвестной марки O.S.C.A.
Работы над M-1000 начались в конце 1954 года, первый и единственный образец был готов в 1956-м. Четырёхместный кузов, сделанный из алюминия поставлен на шасси Фольксваген Жук. Позади задней оси в длинном свесе находится силовой агрегат, 1.1 литровый мотор от Фиата мощностью около 45 л.с. и трёхступенчатая коробка передач.
Работы над M-1000 начались в конце 1954 года, первый и единственный образец был готов в 1956-м. Четырёхместный кузов, сделанный из алюминия поставлен на шасси Фольксваген Жук. Позади задней оси в длинном свесе находится силовой агрегат, 1.1 литровый мотор от Фиата мощностью около 45 л.с. и трёхступенчатая коробка передач.
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Спереди находится подобие багажника, хотя его уместнее назвать бардачком с доступом снаружи.
Машина каплевидной формы, идеальная с точки зрения аэродинамики и лёгкая за счет алюминиевого кузова, разгонялась до 135 км/час даже на слабеньком моторе. Но развития проект не получил, итальянские автопроизводители не пожелали браться за производство автомобиля с сомнительными рыночными перспективами, а своими силами Морелли не вывозил даже малосерийный выпуск. Единственный экземпляр находится в музее Турина.
У машин сходная концепция и компоновка, только наша габаритами гораздо больше, потому что кузов тут, как не сложно догадаться, позаимствован от ГАЗ-12. Morelli и НАМИ появились в совершенно разных мирах, наша, к слову, на пять лет раньше итальянской, но то, как они похожи, говорит о схожести мыслей инженеров в те времена.
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