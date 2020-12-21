Уникальная "капля" профессора Морелли: машина, созданная в единственном экземпляре

У машин сходная концепция и компоновка, только наша габаритами гораздо больше, потому что кузов тут, как не сложно догадаться, позаимствован от ГАЗ-12. Morelli и НАМИ появились в совершенно разных мирах, наша, к слову, на пять лет раньше итальянской, но то, как они похожи, говорит о схожести мыслей инженеров в те времена.