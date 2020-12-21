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Уникальная "капля" профессора Морелли: машина, созданная в единственном экземпляре

Уникальная "капля" профессора Морелли: машина, созданная в единственном экземпляре (7 фото)

Автор:
21 декабря 2020 09:05
Сообщество : Автомир
Метки: Morelli   авто   автодизайн   автомир   автомобили   олдтаймер   ретро авто   
799
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Середина 1950-х годов была эпохой аэрокосмического стиля в автомобильном дизайне, породившая массу причудливых кузовов. Многие из них остались лишь на фото, какие-то концепты, видоизменившись, даже пошли в серийное производство, и отдельные машины, созданные в единичном экземпляре, дошли до наших дней. Например – Morelli M-1000.
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Метки: Morelli   авто   автодизайн   автомир   автомобили   олдтаймер   ретро авто   
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9k
3.6o6pa 2 часа назад
А что там с безопасностью?
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Фима Петров 54 минуты назад
Просто его с Мориарти всё время путали, поэтому машина в серию и не пошла...
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583
фхранцуз 2 часа назад
кузов вагонного типа
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503
Обратная сторона Луны 2 часа назад
Ну это далеко не единственные примеры машин - капель.
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7k
kaboza 2 часа назад
В Союзе был фанат такой компановки, в фильме "Колеса страны советов" подробно тема раскрыта.
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