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В Солнечногорском районе на Льяловском шоссе пьяный водитель автовоза врезался во встречный легковой автомобиль Ford, после чего попытался скрылся с места ДТП, но через два километра снес забор парк-отеля.
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В результате аварии травмы различной степени тяжести получили водитель и пассажир легковушки.
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