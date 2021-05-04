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Авария дня. Пьяный водитель автовоза устроил ДТП в Московской области

Авария дня. Пьяный водитель автовоза устроил ДТП в Московской области (3 фото + 1 видео)

Автор:
04 мая 2021 11:10
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   автовоз   видео   дтп   пьяный за рулем   
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В Солнечногорском районе на Льяловском шоссе пьяный водитель автовоза врезался во встречный легковой автомобиль Ford, после чего попытался скрылся с места ДТП, но через два километра снес забор парк-отеля.
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Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   автовоз   видео   дтп   пьяный за рулем   
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5  комментариев
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5k
кот базилий 2 часа назад
Ой дурак.
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−31
PaBLoS 2 часа назад
ну теперь он долго бибу посасывать будет без работы и бабла
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40k
Александр 2 часа назад
Ну попал придурок, жаль люди пострадали.
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−3
Будённый 2 часа назад
Раньше было в России две проблемы дураки и дороги, теперь они совокупились, дураки на дорогах.
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40k
Элек Мек 2 часа назад
Идиот.
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