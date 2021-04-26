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25 апреля, в центре Хабаровска пьяный водитель на внедорожнике Toyota Land Cruiser, уходя ходя от погони проехал на красный свет и столкнулся с автомобилем Renault Kaptur, а также еще с несколькими автомобилями. Погибли два человека.
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Пьяный водитель «Лэнд Крузера» сначала едва не сбил военнослужащих на площади Ленина. Затем, скрываясь от ДПС, он на большой скорости устроил ДТП.
Пассажирка такси «Тойота Аксио» получила переломы и рваные раны лица, она госпитализирована.
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Хотя,можно раз в пол.года вывозить таких на центральную площадь и пороть/колесовать при народе,а потом ярмарку устраивать.Визуальные эффекты дисциплинируют и народу приятно.
Потом в топку...
Водитель "Тойоты Лэнд Крузер" рано утром вышел из ночного клуба и решил отправиться домой. По пути он чуть не сбил колонну военнослужащих, которые проводили репетицию к военному параду. Однако это не остановило лихача, и он поехал дальше. За "Крузером" отправилась машина ДПС, но мужчина решил уйти от погони.
Игнорируя красный свет и тот факт, что он едет по встречной полосе, хабаровчанин влетел в автомобиль "Рено Каптер", в котором находилась пожилая семейная пара. Удар был такой силы, что "Рено" перевернулся, у него вырвало двигатель и отбросило примерно на 10 метров. Супруги, находившиеся в машине, погибли на месте.
Но даже это не оставило пьяного водителя, и он продолжил свой путь, на этот раз врезавшись в такси "Тойота Аксио". Оба автомобиля отбросило на припаркованные машины, таким образом оказались разбиты ещё "Мазда СХ9" и "Тойота Рав 4". Девушка, находившаяся на заднем сиденье такси, получила множественные переломы и рваные раны лица.
После этого злоумышленник, со слов очевидцев, пересел на заднее сиденье и начал утверждать, мол, за рулём был не он. Лихача задержали полицейские, выяснилось, что автомобиль принадлежал не ему, а организации, а экспресс-тест на алкоголь показал положительный результат, с которым виновник ДТП не согласился.
По информации РЕН ТВ, за рулем автомобиля Toyota Land Cruiser, который протаранил несколько машин, по предварительным данным, находился бизнесмен. Внедорожник, на котором он попал в ДТП, принадлежит фирме, он арендовал его несколько недель назад.
В ГИБДД также сообщили, что владельцем джипа является юридическое лицо, а мужчина пользовался внедорожником без согласия собственника.
Зачем пьяным за руль садиться? Что за удаль молодецкая? Или убить пьяным как свинья, это не считается за убийство? Любят у нас мразь прощать, найдётся кто-то, кто скажет, мёртвых не вернуть, а парню зачем жизнь ломать? Только ломать таких и надо, в прямом смысле, на куски там же.
Акак мы без машины,ребенка надо в садик возить,а он таксует.
Млять,так он с запахом!
Ну и что?Он же лучше водит.
А если собъет?
Нет,он не такой.
Итог-машину на штраф.стоянку,штраф,права забрали на 5 лет(вроде),но он за рулем машины тестя.Пиз.дец.