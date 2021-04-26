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Авария дня. Пьяный водитель устроил смертельное ДТП в Хабаровске

Авария дня. Пьяный водитель устроил смертельное ДТП в Хабаровске (3 фото + 1 видео)

Автор:
26 апреля 2021 11:10
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   пьяный за рулем   
1326
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25 апреля, в центре Хабаровска пьяный водитель на внедорожнике Toyota Land Cruiser, уходя ходя от погони проехал на красный свет и столкнулся с автомобилем Renault Kaptur, а также еще с несколькими автомобилями. Погибли два человека.
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Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   пьяный за рулем   
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26  комментариев
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4k
Vetal Monah 2 часа назад
Может пора вводить смертную казнь за вождение в алко и нарко опьянении?Нах.ера повышать штрафы если этим м.удакам пох.й?
Хотя,можно раз в пол.года вывозить таких на центральную площадь и пороть/колесовать при народе,а потом ярмарку устраивать.Визуальные эффекты дисциплинируют и народу приятно.
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23k
Андрей 3 минуты назад
пристрелить его на месте , как при попытке скрыться
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333
vasilykopkov 5 минут назад
Кастрировать ссс*ку тупыми ножницами и заставить сожрать.
Потом в топку...
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2k
LU-LU 14 минут назад
Сайт хорошего настроения...
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45
Tantrix Полчаса назад
уходя ходя на внедорожнике дорожнике? кто так посты пишет?
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8k
Сергей Попов 38 минут назад
Не нужно вводить какие-то новые статьи или утяжелять уже имеющиеся. Достаточно признать действия в состоянии алкогольного или наркотического опьянения как умышленные. В итоге не убийство по неосторожности, а убийство умышленное. Не нанесение увечий, а умышленное нанесение увечий. И так далее. То есть, если человек пьяным садится за руль, это значит только одно - он это делает умышленно. Значит, намеревается совершить преступление. Если при этом он его совершает, то и отвечать он должен по всей строгости закона. Имеющихся статей за умышленные преступления в принципе и на сегодняшний день хватает.
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4k
Vetal Monah Сергей Попов Полчаса назад
Серый,жму руку!Я думал,что это только мое мнение.
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8k
Сол Гудман 43 минуты назад
Тварь, ну дадаут ему пару лет, выйдет по удо и будет дальше жить, а погибших уже не вернешь
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3k
Дмитрий Тимофеев 47 минут назад
Вот подробности:
Водитель "Тойоты Лэнд Крузер" рано утром вышел из ночного клуба и решил отправиться домой. По пути он чуть не сбил колонну военнослужащих, которые проводили репетицию к военному параду. Однако это не остановило лихача, и он поехал дальше. За "Крузером" отправилась машина ДПС, но мужчина решил уйти от погони.

Игнорируя красный свет и тот факт, что он едет по встречной полосе, хабаровчанин влетел в автомобиль "Рено Каптер", в котором находилась пожилая семейная пара. Удар был такой силы, что "Рено" перевернулся, у него вырвало двигатель и отбросило примерно на 10 метров. Супруги, находившиеся в машине, погибли на месте.

Но даже это не оставило пьяного водителя, и он продолжил свой путь, на этот раз врезавшись в такси "Тойота Аксио". Оба автомобиля отбросило на припаркованные машины, таким образом оказались разбиты ещё "Мазда СХ9" и "Тойота Рав 4". Девушка, находившаяся на заднем сиденье такси, получила множественные переломы и рваные раны лица.

После этого злоумышленник, со слов очевидцев, пересел на заднее сиденье и начал утверждать, мол, за рулём был не он. Лихача задержали полицейские, выяснилось, что автомобиль принадлежал не ему, а организации, а экспресс-тест на алкоголь показал положительный результат, с которым виновник ДТП не согласился.

По информации РЕН ТВ, за рулем автомобиля Toyota Land Cruiser, который протаранил несколько машин, по предварительным данным, находился бизнесмен. Внедорожник, на котором он попал в ДТП, принадлежит фирме, он арендовал его несколько недель назад.

В ГИБДД также сообщили, что владельцем джипа является юридическое лицо, а мужчина пользовался внедорожником без согласия собственника.
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35
Roman Час назад
Кусок говна! Ьаких тварей надо отстреливать!
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76
Knives22 Roman Час назад
Зачем. Пожизненное и на урановые шахты, чтоб света белого не видел.
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35
Roman Knives22 Полчаса назад
Так эти куски работать не будут а содержать их будут за счет людей!
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76
Knives22 Roman Полчаса назад
Тут главное правильная мотивация.
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1k
Максим 2 часа назад
Оговорюсь, я не ЗОЖник, вот ни разу. Даже антиЗОЖник.
Зачем пьяным за руль садиться? Что за удаль молодецкая? Или убить пьяным как свинья, это не считается за убийство? Любят у нас мразь прощать, найдётся кто-то, кто скажет, мёртвых не вернуть, а парню зачем жизнь ломать? Только ломать таких и надо, в прямом смысле, на куски там же.
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714
GoInDown Максим Час назад
"Пьяная баба пи...де не хозяйка" - из этой оперы.
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839
Дмитрий Максим 49 минут назад
Обычно грубо нарушают ПДД и пьяными за руль садятся такие мудаки, которые на полном серьезе считают, что "никто и ничто им не указ и они лучше всех знают, достаточно ли они пьяны чтобы вести машину". А начинается все с того, что они просто считают, что лучше других и если им надо, то на остальных насрать.
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4k
Vetal Monah Максим 20 минут назад
Знакомая их Хабара:мой муж как выпьет лучше водит чем трезвый.Лишили прав м.ка на год,все равно за рулем.Она:
Акак мы без машины,ребенка надо в садик возить,а он таксует.
Млять,так он с запахом!
Ну и что?Он же лучше водит.
А если собъет?
Нет,он не такой.
Итог-машину на штраф.стоянку,штраф,права забрали на 5 лет(вроде),но он за рулем машины тестя.Пиз.дец.
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13k
Сергей Vetal Monah 4 минуты назад
Плиин. На сколько он херово водит машину, что пьяным лучше... Таких надо изолировать от общества. В какую нибудь закрытую область. Пускай там друг перед другом "хвосты распушают".
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3k
Том Сойер 2 часа назад
Сука какая!!! На месте таких ублюдков надо убивать!!!
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1k
Hallo FreeSpace Том Сойер Час назад
как-то все же не из этой )
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3k
Борис Карабанов 2 часа назад
Это же не Ефремов, а потому уже через два дня никто, кроме близких пострадавших об этом происшествии не вспомнит.
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714
GoInDown 2 часа назад
Выдать гражданство Белоруссии, там судить и расстрелять. (если у нас нельзя)
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Johnny

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