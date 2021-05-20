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Только посмотрите на этот, великолепно отреставрированный, Volkswagen Type 2 1962 года выпуска, в свое время переделанный под настоящую гостиницу на колесах!
Volkswagen Type 2, он же Transporter - первый микроавтобус и второй гражданский автомобиль марки Volkswagen после легендарного Жука. По сути, это и был Жук в виде микроавтобуса, ставший одним из самых узнаваемых символов эпохи хиппи и свободной любви.
Из массы компаний, специализирующихся на модернизации Volkswagen Type 2 для нужд автопутешественников и любителей кормить комаров, самой известной была Westfalia, названная в честь региона Германии, где собственно и базировалась. Начиная с 1951 года Westfalia перерабатывала фургоны VW, превращая их в передвижные гостиничные номера с кроватями, занавесками, столами, иногда с раковинами и холодильниками. Фургоны были очень качественными и Volkswagen продавал их через собственную дилерскую сеть со всеми гарантийными обязательствами по всему миру.
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С момента появления первого выпуска в 1950 году, Type 2 был доступен широким слоям населения и, что ещё более важно, дешевым в эксплуатации, что способствовало отличным продажам в Европе. Моментально подтянулись компании, дорабатывающие микроавтобусы под нужды граждан. Движение кэмперов быстро набрало обороты в Европе, став неотъемлемой частью летнего отдыха огромной части западных семей.
В Америке автомобиль тоже найдет армию фанатов, но несколько позже (уже во время сексуальной революции...). Высокие продажи способствовали появлению массы автомобилей на вторичном рынке по бросовым ценам и легкомысленные хиппи в 60-х годах получили действительно доступный транспорт для жизни и любовных утех.
Конечно, Type 2 покупали не только любители травы, но и вполне приличные туристы, серфингисты, охотники, лыжники и прочие любители активного отдыха на свежем возрасте - фургоны Type 2 стали неотъемлемой частью западной автомобильной культуры. К сожалению, до наших дней сохранилось не много Westfalia Camper, что означает только одно - живые экземпляры пользуются хорошим спросом у коллекционеров и стоят дорого...
Автомобиль на фото в начале мая 2021 года был продан на аукционе RM Sotheby's в Калифорнии за солидные 68 200 долларов США - более 5 миллионов рублей. В комплекте винтажные удочки, доска для серфинга и даже лыжи. Кайф!
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