Из массы компаний, специализирующихся на модернизации Volkswagen Type 2 для нужд автопутешественников и любителей кормить комаров, самой известной была Westfalia, названная в честь региона Германии, где собственно и базировалась. Начиная с 1951 года Westfalia перерабатывала фургоны VW, превращая их в передвижные гостиничные номера с кроватями, занавесками, столами, иногда с раковинами и холодильниками. Фургоны были очень качественными и Volkswagen продавал их через собственную дилерскую сеть со всеми гарантийными обязательствами по всему миру.