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Volkswagen Type 2 Westfalia Camper 1962 — Немецкая гостиница на колесах

Volkswagen Type 2 Westfalia Camper 1962 — Немецкая гостиница на колесах (15 фото)

Автор:
20 мая 2021 08:27
Сообщество : Автомир
Метки: Volkswagen Transporter   transporter   volkswagen   авто   автомир   автомобили   дом на колесах   кемпер   
506
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Только посмотрите на этот, великолепно отреставрированный, Volkswagen Type 2 1962 года выпуска, в свое время переделанный под настоящую гостиницу на колесах!
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Метки: Volkswagen Transporter   transporter   volkswagen   авто   автомир   автомобили   дом на колесах   кемпер   
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Hairy. Час назад
Эх, на таком бы прямиком на Вудсток, красота

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