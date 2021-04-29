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Редкий ретро-кемпер Laverda Paguro, созданный на базе Citroen Acadiane

Редкий ретро-кемпер Laverda Paguro, созданный на базе Citroen Acadiane (22 фото + 1 видео)

Автор:
29 апреля 2021 14:25
Сообщество : Автомир
Метки: citroen   авто   автодом   автомир   автомобили   дом на колесах   кемпер   
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В 1980-х годах итальянская компания Laverda превратила Citroën Acadiane в автодом. На днях на сайте Benzin завершились торги за этот очень редкий и столь нетипичный автомобиль.

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Метки: citroen   авто   автодом   автомир   автомобили   дом на колесах   кемпер   
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ваня панкин 4 часа назад
хороший "утюжок"... работы много предстоит сделать...
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