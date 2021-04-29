Редкий ретро-кемпер Laverda Paguro, созданный на базе Citroen Acadiane

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В 1980-х годах итальянская компания Laverda превратила Citroën Acadiane в автодом. На днях на сайте Benzin завершились торги за этот очень редкий и столь нетипичный автомобиль.
До сегодняшних дней сохранилось всего несколько автомобилей Paguro, но при этом автокемпер оценили в 13 тыс. 100 евро (это примерно 1,2 млн рублей). Кроме того, машину ещё предстоит отремонтировать.
Модель Citroen Acadiane выпускалась в период с 1978 по 1987 год. Она считается одной из самых популярных коммерческих машин марки тех лет. В её оснащении находится 602-кубовый мотор, выдающий всего 31 л.с. Однако ни эти параметры, ни длина в 4 метра не помешали итальянской фирме Laverda превратить часть грузовичков в жилые автофургоны.
Сколько именно автокемперов Paguro было выпущено, неизвестно, но сейчас количество таких автодомов исчисляется единицами. Сменивший владельца данный экземпляр автомобиля был разработан в 1980 году, и в последние годы за ним, скорее всего, не следили.
Продавцы автокемпера Laverda Paguro отмечают, что кузов машины находится в относительно хорошем состоянии, но несёт на себе следы коррозии. Шасси в ремонте не нуждается, но мотор и коробка передач требуют капремонта. Самая серьёзная проблема данного Laverda Paguro — это салон, который нужно будет восстанавливать полностью. Обшивка жилого автофургона прогнила, а часть элементов просто отсутствует.
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