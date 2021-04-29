Редкий ретро-кемпер Laverda Paguro, созданный на базе Citroen Acadiane

Модель Citroen Acadiane выпускалась в период с 1978 по 1987 год. Она считается одной из самых популярных коммерческих машин марки тех лет. В её оснащении находится 602-кубовый мотор, выдающий всего 31 л.с. Однако ни эти параметры, ни длина в 4 метра не помешали итальянской фирме Laverda превратить часть грузовичков в жилые автофургоны.