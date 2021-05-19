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В Сургуте автомобилистка на «зебре» сбила ребенка

В Сургуте автомобилистка на «зебре» сбила ребенка (1 фото + 2 видео)

Автор:
19 мая 2021 11:50
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дети   дтп   женщина за рулем   пешехода сбили   
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На улице Энергетиков 50-летняя женщина за рулем Nissan Juke сбила 10-летнего мальчика. Ребенок переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

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Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дети   дтп   женщина за рулем   пешехода сбили   
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5  комментариев
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1k
No pasaran Час назад
Наезда так такового не было. Скорее мальчишка ударился об машину.
В общем-то, можно утверждать что вины водителя вообще нет.
Т.к. бежать по пешеходному переходу запрещено.
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3k
ImNIK 15 минут назад
Она его и не видела когда начала движение тк он мелкий и был за другим авто, а потом он просто впечатался и ногой под колесо попал. Родителям ребенка надо по голове дать, а не автомобилистку ругать. Что не научили правильно переходить дорогу.
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4k
Иван 2 часа назад
Перебегал. У тупой курицы мамаши научился. А за рулём другая тупая курица, ещё и слепая.
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