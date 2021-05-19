В Сургуте автомобилистка на «зебре» сбила ребенка

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На улице Энергетиков 50-летняя женщина за рулем Nissan Juke сбила 10-летнего мальчика. Ребенок переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
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В общем-то, можно утверждать что вины водителя вообще нет.
Т.к. бежать по пешеходному переходу запрещено.