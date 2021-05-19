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В Подмосковье водитель припарковался прямо на металлическом отбойнике

В Подмосковье водитель припарковался прямо на металлическом отбойнике (1 фото + 1 видео)

Автор:
19 мая 2021 11:33
Сообщество : Аварии
Метки: Автоприкол   аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   отбойник   
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В подмосковном городе Щелково на Пролетарском проспекте водитель кроссовера отвлекся и в повороте залетел на металлический разделитель.

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Метки: Автоприкол   аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   отбойник   
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56k
Парагвайский шпион Час назад
СМСку писал. Видимо, очень важную.
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25k
Павел 7 минут назад
Монорельс
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4k
livaneth 57 минут назад
Отбойник сработал именно так, как задумывалось. Начинайся он бетонным столбом - и машина ушла бы в утиль. Не будь там отбойника вообще - Ушли бы в утиль две машины, плюс водители в больницу.
А так - пара царапин снизу.
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Johnny

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