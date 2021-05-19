В Подмосковье водитель припарковался прямо на металлическом отбойнике

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В подмосковном городе Щелково на Пролетарском проспекте водитель кроссовера отвлекся и в повороте залетел на металлический разделитель.
Авторский пост
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Метки: Автоприкол аварии авто авто аварии видео дтп отбойник
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А так - пара царапин снизу.