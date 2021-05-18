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17 мая, на улице Карла Маркса водитель белой Mazda развернулся через двойную сплошную линию и совершил столкновение с мотоциклистом. От удара байк отлетел в припаркованные автомобили Hyundai Solaris и Toyota Camry.
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«В данном столкновения пострадал водитель мотоцикла Honda, который был доставлен в больницу с тяжелыми травмами», - прокомментировали в Госавтоинспекции Новосибирска.
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Метки: аварии авария дня авто авто аварии видео дтп мотоциклист
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К мотоциклисту только простой вопрос, какого органа без экипа ездит?
По поводу что могут начать кричать о привышении - это бред сивой кобылы. Хотя на видео не понятно была ли включена фара на мото. Если была то водила авто в тройне ***** .
А в остальном скорейшего выздоровления!
Скорость у мото была явно превышена.
Водитель авто-@удак еще тот. Слепой и тупой.
В общем в ДТП всегда виноваты двое. Один не углядел, второй не доглядел.