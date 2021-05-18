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Авария дня. Мотоциклист получил тяжелые травмы в Новосибирске

Авария дня. Мотоциклист получил тяжелые травмы в Новосибирске (2 фото + 1 видео)

Автор:
18 мая 2021 11:05
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   мотоциклист   
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17 мая, на улице Карла Маркса водитель белой Mazda развернулся через двойную сплошную линию и совершил столкновение с мотоциклистом. От удара байк отлетел в припаркованные автомобили Hyundai Solaris и Toyota Camry.
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Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   мотоциклист   
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8  комментариев
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16k
Александр Сучков 3 часа назад
разворот через 2 сплошные, при чем без оценки ситуации. Водитель авто попал по полной...
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1k
Pavel 6 минут назад
Не смотря на то что я мотоциклистов по большей части не долюблива. (Есть среди них адекваты). в данной ситуации водитель авто просто муде**нь.
К мотоциклисту только простой вопрос, какого органа без экипа ездит?
По поводу что могут начать кричать о привышении - это бред сивой кобылы. Хотя на видео не понятно была ли включена фара на мото. Если была то водила авто в тройне ***** .
А в остальном скорейшего выздоровления!
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3k
★Lucifer★ 2 часа назад
Долетался...
Скорость у мото была явно превышена.
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975
Yus 2 часа назад
"Вот и встретились два одиночества", один посчитал, что сплошная для тупых, второй, что защита для слабаков.
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10k
Олегbl4 2 часа назад
Быстро ездить-не значит уметь водить. Отсутствие навыков экстренного торможения, контрруления. И судя по всему, с "экипом" вообще на заморачивался. И, как мне кажется, без света ехал.
Водитель авто-@удак еще тот. Слепой и тупой.
В общем в ДТП всегда виноваты двое. Один не углядел, второй не доглядел.
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