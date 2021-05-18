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Небольшое ДТП произошло у автора ролика на Советском проспекте после того, как «Порше» не позволил водителю представительского «Мерседеса» проехать вслед за скорой, спешащей на вызов с маяками.
Присутствует ненормативная лексика!
Авторский пост
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Метки: Скорая аварии авто автохам видео дтп мелкое дтп скорая помощь
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