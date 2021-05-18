FISHKINET
Сообщество Аварии 4402 поста • 459 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 500
Главная > Авто > Сообщество Аварии 
Наказание наглого водителя «Мерседеса», пристроившегося за скорой в Санкт-Петербурге

Наказание наглого водителя «Мерседеса», пристроившегося за скорой в Санкт-Петербурге (1 фото + 1 видео)

Автор:
18 мая 2021 15:10
Сообщество : Аварии
Метки: Скорая   аварии   авто   автохам   видео   дтп   мелкое дтп   скорая помощь   
1760
1
1
Небольшое ДТП произошло у автора ролика на Советском проспекте после того, как «Порше» не позволил водителю представительского «Мерседеса» проехать вслед за скорой, спешащей на вызов с маяками.

Авторский пост

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Аварии"
Метки: Скорая   аварии   авто   автохам   видео   дтп   мелкое дтп   скорая помощь   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
11
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
11  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
1k
Иван Иванов 2 часа назад
Хитрый Мерин и юркий Порш
Ничего страшного
Думаю, что они не будут "буксовать" разойдутся мирно.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Александр 6 минут назад
даже не интересно. ролик без окончания...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
B0n Полчаса назад
и чо и чо
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
33k
Олег Час назад
Встречка= лишение от 4 до 6 мес
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
234
Hryundel ddp 15 минут назад
А какого хрена ехать вслед за скорой?! Слишком НАГЛЫЙ или борзынки объелся?!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15k
Dr.CrAzY 2 часа назад
контрацептив использованный...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Показали лишнее. Худшие «засветы» отечественных певиц на сцене (3 фото + 7 видео) Показали лишнее. Худшие «засветы» отечественных певиц на сцене (3 фото + 7 видео) Успокаивающий перцовый баллончик: в Саратове агрессивный водитель напал на студента Успокаивающий перцовый баллончик: в Саратове агрессивный водитель напал на студента Скорая помощь столкнулась с трактором на востоке Москвы: чудом никто не погиб Скорая помощь столкнулась с трактором на востоке Москвы: чудом никто не погиб Авария дня. Машина скорой помощи попала в ДТП в Казахстане Авария дня. Машина скорой помощи попала в ДТП в Казахстане Авария дня. Четыре человека пострадали в ДТП с участием скорой помощи в Самаре Авария дня. Четыре человека пострадали в ДТП с участием скорой помощи в Самаре Авария дня. В Севастополе произошло ДТП с машиной скорой помощи Авария дня. В Севастополе произошло ДТП с машиной скорой помощи
Vossen

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

677997



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
22 заброшки, от которых захватывает дух
3
57
22 заброшки, от которых захватывает дух
10 невероятных загадочных историй о самом сексуальном оружии обольщения
6
69
10 невероятных загадочных историй о самом сексуальном оружии обольщения
﻿
Набирающие популярность в сообществах
45 главных достопримечательностей Владимира
1
0
45 главных достопримечательностей Владимира
Mazda MX-5 «Art-Deco» — это уже не тюнинг, а настоящая автомобильная пытка
0
4
Mazda MX-5 «Art-Deco» — это уже не тюнинг, а настоящая автомобильная пытка
Cubot X50 - бюджетный смартфон с квадрокамерой
Cubot X50 - бюджетный смартфон с квадрокамерой
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Супчик с буквами здорового человека и супчик участкового терапевта
0
3

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#интересное#СССР#авто аварии#подборка#автомир#автомобили#шоу бизнес#природа
#Юмор#животные#прикол#аварии#люди#сатира#познавательно#позитив#прикольные#Россия
#история#дтп#факты#картинки#новости#фотографии#собака#приколы#Разное#Девушка

На что жалуетесь?

Вернуться