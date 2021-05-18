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Награда нашла «героя»: в Новосибирске невнимательный автомобилист подбил мотоциклиста

Награда нашла «героя»: в Новосибирске невнимательный автомобилист подбил мотоциклиста (1 фото + 2 видео)

Автор:
18 мая 2021 11:45
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   мотоциклист   хруст   
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На улице Большевистской невнимательный водитель белой Toyota Corolla перестраивался в соседнюю полосу и подбил мотоциклиста, летевшего в междурядье.

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Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   мотоциклист   хруст   
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18  комментариев
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7k
bum-bum 2 часа назад
да какой же это мотоциклист? это хруст иппаный.
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3k
Владимир 4 минуты назад
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2k
Максим 5 минут назад
В своё время ГИБДД дало чёткий ответ, что "междурядья" не существует и мотоциклист просто находится в определенный момент в определенной полосе движения, а ехать двум транспортным средствам в одной полосе и вовсе не нарушение. Это развязало руки умалишенным и они вообще не видят ничего плохого в своей манере езды. Считают и даже требуют особого отношения к себе, как ЛГБТ в Европах всяких не иначе.
Конечно начнут винить водителя автомобиля, дескать, он начал перестроение и не убедился в безопасности. А хруст убедился в безопасности? Не жалко свою жизнь? Выбери столб и не рискуй чужой жизнью.
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6k
Психологическая поддержка 12 минут назад
У*ба получил заслуженное, расходимся смотреть не на что
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10k
ЕвгенийДончак Полчаса назад
Судя по манере "езды" хруста, финал вполне закономерен.
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3k
ImNIK 47 минут назад
За здоровье брата переживают - лучше бы за его головку переживали, она у него давно бо-бо.
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2k
Vitamin 57 минут назад
Блин, да когда же они все поубиваются то?))) И ездить всем спокойнее станет..))
ЗЫ.
Тут вижу всякие объявления/обращения к автомобилистам, типа "включи поворотник. спаси ему жизнь", "появились мотоциклисты, не сбейте их", "мотоциклисты на дороге, смотрите в зеркала".., ну и тому подобное..
Бл, а мотоциклисты не участники дорожного движения? Почему априори автомобилисты должны быть внимательными? Может быть надо обращения и/или к этим хрустам/консервам/одноразовым/... наоборот написать? пусть будет "мотоциклист, не ездий между рядами, спаси себе жизнь", "мотоциклиск, не превышай скорость, не понтуйся, спаси себе жизнь", "мотоциклист, на дороге еще и машины ездят, спаси себе жизнь", "..." ?
Нахер мне за него переживать "сохрани ему жизнь", если ему самому своя эта зизнь нахрен не нужна... У меня есть за кого переживать..)), семья и дети))
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2k
Frank Borman 59 минут назад
Не езди правее правого и левее левого, не езди между рядов, соблюдай ПДД, не вы@бывайся на дороге - и будет тебе счастье! Будешь ты жить долго и счастливо, и люди будут любоваться тобой, и девки будут заглядываться на тебя.
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2k
Заряд бодрости 59 минут назад
не торопись, а то успеешь- тот самый случай
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20k
Мерзавец... Час назад
Отлеталсо педрило!
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33k
Олег Час назад
выезд на встречку, превышение скорости, прыжки из ряда в ряд.. это за минуту!!! Он насобирал штрафов и лишение столько, сколько у меня нет за 20 лет
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613
And Kkk Час назад
Ссылка youtu.be
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3k
★Lucifer★ 2 часа назад
Даже разулся в полёте....
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9k
Александр 2 часа назад
Если бы не мотоцикл, в него бы врезался автомобиль справа.
ХЗ что за тупой манёвр от водятла.
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1k
Алек Сандр 2 часа назад
Ну и зачем запикали какими он себя словами обзывал? Самокритичный, однако! Приехал ровно туда, куда и стремился.
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467
moishab 2 часа назад
Долетался. Сам идиот. Туда и дорога.
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5k
Алексей 2 часа назад
Ну он довольно уехал, с такой-то ездой)
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