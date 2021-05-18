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На улице Большевистской невнимательный водитель белой Toyota Corolla перестраивался в соседнюю полосу и подбил мотоциклиста, летевшего в междурядье.
ДТП на 1:25, но лучше с самого начала понаблюдать за манерой езды мотоциклиста
На месте ДТП собралось около десятка других мотоциклистов, переживающих за здоровье собрата
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Метки: аварии авто авто аварии видео дтп мотоциклист хруст
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Конечно начнут винить водителя автомобиля, дескать, он начал перестроение и не убедился в безопасности. А хруст убедился в безопасности? Не жалко свою жизнь? Выбери столб и не рискуй чужой жизнью.
ЗЫ.
Тут вижу всякие объявления/обращения к автомобилистам, типа "включи поворотник. спаси ему жизнь", "появились мотоциклисты, не сбейте их", "мотоциклисты на дороге, смотрите в зеркала".., ну и тому подобное..
Бл, а мотоциклисты не участники дорожного движения? Почему априори автомобилисты должны быть внимательными? Может быть надо обращения и/или к этим хрустам/консервам/одноразовым/... наоборот написать? пусть будет "мотоциклист, не ездий между рядами, спаси себе жизнь", "мотоциклиск, не превышай скорость, не понтуйся, спаси себе жизнь", "мотоциклист, на дороге еще и машины ездят, спаси себе жизнь", "..." ?
Нахер мне за него переживать "сохрани ему жизнь", если ему самому своя эта зизнь нахрен не нужна... У меня есть за кого переживать..)), семья и дети))
ХЗ что за тупой манёвр от водятла.