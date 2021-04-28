FISHKINET
Сообщество Аварии 4341 пост • 459 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 500
Главная > Авто > Сообщество Аварии 
Авария дня. Мотоциклисты перелетели через фургон

Авария дня. Мотоциклисты перелетели через фургон (3 фото + 2 видео)

Автор:
28 апреля 2021 11:01
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   мотоциклист   не уступил   
1020
3
2
В Бердянске Запорожской области водитель мотоцикла Kawasaki с пассажиркой влетел в поворачивающий фургон Opel. Три человека получили травмы.
Предыдущая часть

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Аварии"
Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   мотоциклист   не уступил   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
20
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
20  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
18
Человек 3 часа назад
По видео видно что мотоцикл был на большой скорости, соблюдай правила ПДД и такого не случится. Конечно дед тоже виноват.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
2k
ImNIK 11 минут назад
Когда уже в моты начнут обязаловкой ставить датчик, который будет записывать скорость которая была за несколько сек до удара. Плевое дело. И закон если превышение хоть на 1км/ч виноват! хоть по чей вине авария. Жить всем бы стало легче. А по текущим законам виноват водила фургона, хотя такой снаряд заметить не всегда легко.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Анатолий Соколов 16 минут назад
вообще дед на микрике странно ехал - судя по началу видео он перед поворотом выехал на встречную ( конечно разметки нифига нет, но "накатанные следы" видно достаточно хорошо )
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
shelezyaka Полчаса назад
баба в рубашке родилась (тьфу-тьфу), такой полёт с таким жёстким приземлением, но осталась жива.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
22k
MrGod 36 минут назад
Хруст красава, плевал он на скоростной режим и на себя сразу.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
SuperTroll 37 минут назад
Сезон двухколесных хрустоутырков открыт
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
573
And Kkk 57 минут назад
Ссылка youtu.be
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
petia And Kkk 6 минут назад

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Frank Borman Час назад
Не грусти, похрусти!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
ЦСКА 2 часа назад
Интересно, "28-летний мотоцикла", пока летел, успел понять что он мудак??
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
Сергей ЦСКА 18 минут назад
Нет. Он был уверен, что не смотра ни на что его должны пропустить.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Павел 2 часа назад
По весне у трансплантологов появляется много качественных, молодых органов. Это статистика.
Кому то это нужнее.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
ImNIK Павел 10 минут назад
Вот если бы с выдачей прав на мот было бы обязаловкой подпись на разрешение трансплантацию своих органов - было бы жить куда проще.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Константин ImNIK 3 минуты назад
Ты перед тем как такое писать, хотя бы ознакомился с действующим законом о трансплантации.
Ты уже донор, с рождения. Потому что у нас действует презумпция согласия на эту процедуру. То есть если ты не написал отказ, то тебя разберут при первом удобном случае.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Max Lu 3 часа назад
дед виноват однозначно, но как мотоциклист ты должен приближаться к перекрёстку осторожно и сбавить скорость,а не нестись, потому что тебе должны уступить. тем более
- без экипа
- с пассажиркой
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
shelezyaka Max Lu Полчаса назад
они с экипировкой, притормаживать не должен, должен соблюдать скоростной режим.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
735
GoInDown 3 часа назад
80 летний водитель фургона, ничего себе дедуля ...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Анатолий Соколов GoInDown 59 минут назад
восьмидесятилетний слепошарый теперь "присядет" - и может выучит что при повороте налево нужно встречных пропускать ...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
ImNIK Анатолий Соколов 9 минут назад
Думаю ему не влом было бы пропустить. Только не каждый увидет такой снаряд.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Лапша быстрого приготовления: есть или не есть - вот в чем вопрос Лапша быстрого приготовления: есть или не есть - вот в чем вопрос Авария дня. Автомобиль такси после ДТП влетел в остановку Авария дня. Автомобиль такси после ДТП влетел в остановку Авария дня. Не глядя на знаки Авария дня. Не глядя на знаки Авария дня. Столкновение трех машин в Петропавловске Авария дня. Столкновение трех машин в Петропавловске Авария дня. ДТП с маршруткой в Челябинске Авария дня. ДТП с маршруткой в Челябинске Авария дня. В Крыму после ДТП водители оказались зажаты в своих машинах Авария дня. В Крыму после ДТП водители оказались зажаты в своих машинах
Johnny

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1754120



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Прощай, черный Абдулла!
5
90
Прощай, черный Абдулла!
Снимки лондонского дна от Джека Лондона
5
37
Снимки лондонского дна от Джека Лондона
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Маленькие трагедии о человеческих судьбах
0
6
Маленькие трагедии о человеческих судьбах
Самый уродливый McLaren Senna выставлен на продажу
0
4
Самый уродливый McLaren Senna выставлен на продажу
Жена спасла семью, начав по совету мужа продавать интимные снимки (6 фото)
Жена спасла семью, начав по совету мужа продавать интимные снимки (6 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Товары для фитнеса
2
12

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#прикол#дтп#авто аварии#красота#факты#фотографии#шоу бизнес#знаменитости#птицы
#Юмор#животные#природа#Россия#подборка#картинки#отдых#города#комментарии#Реакция
#интересно#люди#аварии#в мире#сша#кино#СССР#авария дня#мемы#история

На что жалуетесь?

Вернуться