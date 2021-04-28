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В Бердянске Запорожской области водитель мотоцикла Kawasaki с пассажиркой влетел в поворачивающий фургон Opel. Три человека получили травмы.
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В ДТП пострадал 80-летний водитель фургона, а также 28-летний мотоцикла и его 44-летняя пассажирка. Всех троих доставили в больницу с различными травмами.
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Кому то это нужнее.
Ты уже донор, с рождения. Потому что у нас действует презумпция согласия на эту процедуру. То есть если ты не написал отказ, то тебя разберут при первом удобном случае.
- без экипа
- с пассажиркой