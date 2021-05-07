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Повернул на мойку — убил мотоциклиста: ДТП в Ростовской области

Повернул на мойку — убил мотоциклиста: ДТП в Ростовской области (4 фото + 1 видео)

Автор:
07 мая 2021 12:45
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   жесть   мотоциклист   смертельное дтп   
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6 мая, в Батайске на улице Производственной 28-летний водитель Hyundai Sonata, поворачивая налево столкнулся с мотоциклом Suzuki. 45-летний байкер скончался до приезда медиков.

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Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   жесть   мотоциклист   смертельное дтп   
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14  комментариев
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20k
Влад 2 часа назад
Ну извините, не притомаживая, вообще не глядя поворачивать через встречку? И солнце, яркое, но не встречное и высоко ( смотрим тени).
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26k
Aqueronte 18 минут назад
Это главная причина по которой я предпочитаю большие и тяжёлые автомобили мотоциклам.
Эндуро по бездорожью это кайф а в городе мот это смерть, у нас совсем нет культуры вождения.
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2k
Frank Borman Час назад
Из учебника по вождению мотоцикла: "помни, на дороге все хотят тебя убить...".
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−31
alex Час назад
по моему это не авария, а убийство
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14k
KOSTELLO 2 часа назад
Манера вождения водителей с Ростовскими номерами меня всегда приводит в гнев и ужасает, скажу честно
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3k
Rubiroid_47 2 часа назад
Уеб*анок тупоголовый.
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3k
Max Lu 2 часа назад
слепило его, почему-то нам его издалека видно было
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13k
Объект реальности 2 часа назад
Так он спецом, по другому никак.
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