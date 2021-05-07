Повернул на мойку — убил мотоциклиста: ДТП в Ростовской области

Водитель Hyundai написал: Ехал по прямой по главной, притормозил завернуть на мойку солнце итд, начал поворот мотоцикл даже не увидел, все господа извините все еще я в органах сижу пишем составляем, мне тяжело еще, это не царапина на человеке.