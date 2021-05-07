Повернул на мойку — убил мотоциклиста: ДТП в Ростовской области

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6 мая, в Батайске на улице Производственной 28-летний водитель Hyundai Sonata, поворачивая налево столкнулся с мотоциклом Suzuki. 45-летний байкер скончался до приезда медиков.
Водитель Hyundai написал: Ехал по прямой по главной, притормозил завернуть на мойку солнце итд, начал поворот мотоцикл даже не увидел, все господа извините все еще я в органах сижу пишем составляем, мне тяжело еще, это не царапина на человеке.
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Эндуро по бездорожью это кайф а в городе мот это смерть, у нас совсем нет культуры вождения.
мотоцикла 2 года
но причём стаж и зрение?
А так 13 лет.