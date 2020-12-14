13 декабря, на трассе Пермь — Екатеринбург 25-летний водитель Volkswagen Polo вылетел на встерчную полосу и столкнулся с грузовиком DAF. Погибли два человека
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Судя по записи, скорость движения в момент ДТП составила 155 км/ч.
25-летний водитель легковушки скончался на месте, а его 21-летний пассажир умер в скорой. Водитель грузовика не пострадал.
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