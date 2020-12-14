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Авария дня. Двое молодых людей погибли на скорости 155 км/ч

Авария дня. Двое молодых людей погибли на скорости 155 км/ч (2 фото + 1 видео)

Автор:
14 декабря 2020 11:50
Сообщество : Аварии
Метки: авария   авария дня   авто   авто авария   видео   дтп   мотоциклист   смертельное дтп   
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13 декабря, на трассе Пермь — Екатеринбург 25-летний водитель Volkswagen Polo вылетел на встерчную полосу и столкнулся с грузовиком DAF. Погибли два человека
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Метки: авария   авария дня   авто   авто авария   видео   дтп   мотоциклист   смертельное дтп   
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13  комментариев
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4k
SSD 3 часа назад
Ну и ничего страшного. На дорогах спокойнее будет.
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5
Boris Maduro 6 минут назад
навальнички самовыпиливаются!
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АлексЮстасу 19 минут назад
Погибли пассажир и животное, управлявшее автомобилем. Но никак не водитель.
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27k
EvilHomer Полчаса назад
Я летом с такой скоростью не езжу. Абсолютный вакуум в голове должен быть, что бы так летать по зиме.
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31k
Олег 37 минут назад
фуроводу теперь на ремонте стоять, денег не заработает из-за двух дураков
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1k
KardanId4 42 минуты назад
Родителей жалко, ночей не спали... а оно взяло и...
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4k
кот базилий Час назад
Дворовый асс прокатил товарища ....на кладбище.Ну где мозги? Зима ведь на дворе
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7k
Cornho 2 часа назад
Это ещё при том, что они в грузовик задом влетели.
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14k
Александр 2 часа назад
Хорошо хоть фура встретила, а не легковушка, иначе бы, люди погибли.
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Владимир 2 часа назад
ну и х#й с ними
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15k
nobody® 3 часа назад
Убивает не скорость, а резкая остановка
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31k
Олег nobody® 38 минут назад
чем больше скорость, тем больше квадрат остановки
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36k
Вепс 3 часа назад
Самоубийцы.
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