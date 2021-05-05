Ford против KIA: драка на дороге с погоней и неожиданным финалом

В Санкт-Петербурге водителели Ford и KIA не поделили дорогу и решили немного помахать кулаками. После непродолжительной схватки и плевков в спину они не успокоились и захотели погоняться. Для одного из мужчин гонка закончилась печально.

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