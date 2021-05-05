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Ford против KIA: драка на дороге с погоней и неожиданным финалом

Ford против KIA: драка на дороге с погоней и неожиданным финалом (1 фото + 1 видео)

Автор:
05 мая 2021 14:30
Сообщество : Автомир
Метки: авария   авто   авто аварии   видео   драка   дтп   конфликт на дороге   разборки на дороге   
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В Санкт-Петербурге водителели Ford и KIA не поделили дорогу и решили немного помахать кулаками. После непродолжительной схватки и плевков в спину они не успокоились и захотели погоняться. Для одного из мужчин гонка закончилась печально.

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Метки: авария   авто   авто аварии   видео   драка   дтп   конфликт на дороге   разборки на дороге   
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31k
Опаньки 57 минут назад
Ученик превзошел "учителя"
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49k
Нанук Паналык Полчаса назад
Да уж...Бойцы из них говно!Впрочем как и гонщики..
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2k
Роман 40 минут назад
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Johnny

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