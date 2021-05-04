ДТП на пешеходном переходе с участием велосипедиста

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На прекрестке улиц Бухарестской и Фучика в Санкт-Петербурге водитель автомобиля Kia сбил велосипедиста. Двухколёсный транспорт, не сбавляя скорости, выехал на пешеходный переход.
Авторский пост
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Двухколёсный транспорт, не сбавляя скорости, выехал на пешеходный переход с чётким намерением самоубиться, т.к. умышленно по средством телепатической связи заставил водителя наехавшего на него автомобиля не отпускать педаль газа.