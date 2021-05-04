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ДТП на пешеходном переходе с участием велосипедиста

ДТП на пешеходном переходе с участием велосипедиста (1 фото + 1 видео)

Автор:
04 мая 2021 12:12
Сообщество : Аварии
Метки: Велосипедист   аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   пешеходный переход   
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На прекрестке улиц Бухарестской и Фучика в Санкт-Петербурге водитель автомобиля Kia сбил велосипедиста. Двухколёсный транспорт, не сбавляя скорости, выехал на пешеходный переход.

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Метки: Велосипедист   аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   пешеходный переход   
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12  комментариев
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1k
kiber 2 часа назад
Преамбулу поста поправьте:
Двухколёсный транспорт, не сбавляя скорости, выехал на пешеходный переход с чётким намерением самоубиться, т.к. умышленно по средством телепатической связи заставил водителя наехавшего на него автомобиля не отпускать педаль газа.
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6k
Сгусток позитива 48 минут назад
нормально он на него наехал
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27
ilg45 Час назад
Дрянь велосипедная! Подставил водилу! Таких убогих со скалы сбрасывали в древности....
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40k
Александр 2 часа назад
Надо было отъехать и еще раз повторить. Ны велике ехал тупой? слепой? имбицил? паралитик?, он не видел что едет под машину? он не знает что нельзя ехать по пешеходнику? у него не хватает ума понять, что с его скоростью и положением водитель его просто не видит? Водитель конечно посмотрел на пешеходник, убедился что никого нет, и начал двигаться переключив внимание на дорогу перед собой. Откуда ему было знать что где то сбоку прилетит имбицил камикадзе?
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3k
Денис Колосов 2 часа назад
ну велосипедист сам виноват, должен был спешится. Иначе, он являлся транспортным средством и обязан был уступить дорогу
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10k
ЕвгенийДончак 2 часа назад
Искренне жаль водителя автомобиля.
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1k
Matrix 2 часа назад
мне одному показалось, что водила таки хотел сократить популяцию велосипедёров во что бы то ни стало?
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2k
Алексей 2 часа назад
Велосипедаст хоть жив остался?
Машина же явно по нему проехалась.
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Johnny

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