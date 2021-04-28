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Ребенок хотел пересечь проезжую часть на самокате на красный свет и столкнулся с маршруткой

Ребенок хотел пересечь проезжую часть на самокате на красный свет и столкнулся с маршруткой (1 фото + 1 видео)

Автор:
28 апреля 2021 12:09
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дети   дтп   пешеходный переход   самокат   
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На улице 30 лет Победы в Тюмени ребенок на самокате выехал на дорогу, когда уже загорелся "красный" и был сбит маршруткой.

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Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дети   дтп   пешеходный переход   самокат   
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3  комментария
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353
liveevil 2 часа назад
Ребенок - слепой. Родители - идиоты.
Слепой, ибо не видит светофора и видимо не различает его цветов, а идиоты, т.к. не объяснили ребенку, что переходить дорогу нужно пешком.
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Johnny

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