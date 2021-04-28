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На улице 30 лет Победы в Тюмени ребенок на самокате выехал на дорогу, когда уже загорелся "красный" и был сбит маршруткой.
Авторский пост
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Слепой, ибо не видит светофора и видимо не различает его цветов, а идиоты, т.к. не объяснили ребенку, что переходить дорогу нужно пешком.