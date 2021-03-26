Два пассажирских поезда столкнулись в Египте, десятки жертв: видео

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В Стране пирамид снова техногенная катастрофа: четвертый день не удается освободить заблокированный сухогрузом Суэцкий канал, а теперь еще авария на железной дороге. Власти заявили, что столкновение двух поездов в южном Египте произошло после того, как кто-то сорвал стоп-кран. В результате погибли по меньшей мере 32 человека и 108 получили ранения.
Управление железных дорог Египта заявило, что авария произошла возле города Сохаг, примерно в 500 км к югу от столицы, когда кто-то задействовал аварийные тормоза пассажирского поезда, направлявшегося в средиземноморский город Александрию. Поезд резко остановился и в него врезался сзади другой состав, в результате чего три вагона с пассажирами перевернулись.
Видео с места происшествия демонстрирует, что сошедшие с рельсов вагоны превратились в скрученные груды металла, и страшно представить, что с находившимися в них людьми.
Согласно заявлению министерства здравоохранения Египта, десятки машин скорой помощи прибыли на место происшествия, а раненых доставляют в четыре близлежащих больницы. По сообщению министерства здравоохранения, из Каира в Сохаг был отправлен самолет с медикаментами и врачами.
Президент Египта Абдель-Фаттах эль-Сисси заявил, что следит за ситуацией и что виновные будут наказаны. "Боль, которая сегодня разрывает наши сердца, заставит решительно положить конец подобным бедствиям", - написал он на своей странице в Facebook.
Видео с места происшествия демонстрирует, что сошедшие с рельсов вагоны превратились в скрученные груды металла, и страшно представить, что с находившимися в них людьми.
Согласно заявлению министерства здравоохранения Египта, десятки машин скорой помощи прибыли на место происшествия, а раненых доставляют в четыре близлежащих больницы. По сообщению министерства здравоохранения, из Каира в Сохаг был отправлен самолет с медикаментами и врачами.
Президент Египта Абдель-Фаттах эль-Сисси заявил, что следит за ситуацией и что виновные будут наказаны. "Боль, которая сегодня разрывает наши сердца, заставит решительно положить конец подобным бедствиям", - написал он на своей странице в Facebook.
At least 32 people have been killed after two trains collided close to the Nile-side town of Tahta, around 230 miles south of Cairo.— Markets Today (@marketstodays) March 26, 2021
pic.twitter.com/qfrlN1EJxA
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Камера наблюдения зафиксировала сам момент столкновения
The moment of the horrific train crash that has left, at least, 32 dead and 108 injured in #Sohag #Egypt pic.twitter.com/UnnVn9zxfi— Amr Khalifa (@Cairo67Unedited) March 26, 2021
Ликвидация последствий: жесть, конечно...
Железнодорожная система Египта отличается плохим техническое обслуживанием и никудышным управлением. По официальным данным, в 2017 году по всей стране произошло 1793 железнодорожных происшествия, пишет DailyMail.
Так, в 2018 году пассажирский поезд сошел с рельсов на юге страны, недалеко от Асуана, в результате чего было ранено не менее шести человек, тогда начальник железных дорог страны лишился своего поста.
В том же году Президент Египта Абдель-Фаттах эль-Сисси сказал, что правительству не хватило около 250 миллиардов египетских фунтов (16 миллиардов долларов) для капитального ремонта ветхой железнодорожной системы, - сразу после того, как пассажирский поезд столкнулся с товарным, в результате чего погибли по меньшей мере 12 человек, включая ребенка. Годом ранее два пассажирских поезда столкнулись недалеко от Александрии, в результате чего погибло 43 человека.
Самая смертоносная катастрофа поезда в Египте произошла в 2002 году, когда более 300 человек погибли в результате пожара в поезде, следовавшем из Каира в южный Египет.
Так, в 2018 году пассажирский поезд сошел с рельсов на юге страны, недалеко от Асуана, в результате чего было ранено не менее шести человек, тогда начальник железных дорог страны лишился своего поста.
В том же году Президент Египта Абдель-Фаттах эль-Сисси сказал, что правительству не хватило около 250 миллиардов египетских фунтов (16 миллиардов долларов) для капитального ремонта ветхой железнодорожной системы, - сразу после того, как пассажирский поезд столкнулся с товарным, в результате чего погибли по меньшей мере 12 человек, включая ребенка. Годом ранее два пассажирских поезда столкнулись недалеко от Александрии, в результате чего погибло 43 человека.
Самая смертоносная катастрофа поезда в Египте произошла в 2002 году, когда более 300 человек погибли в результате пожара в поезде, следовавшем из Каира в южный Египет.
Два года назад в Каире произошла другая страшная авария: поезд столкнулся с платформой и взорвался
Утром 27 февраля 2019 года на железнодорожной станции в Каире произошло ЧП. Поезд врезался в платформу, на которой было много людей. Столкновение вызвало взрыв топливного бака, огонь моментально перекинулся на платформу, стоявших на ней людей и ближайшие здания. По сообщениям СМИ, тогда погибли минимум 25 человек и около 50 человек серьезно пострадали.
Телекомпания "Аль-Джазира" приводит слова эксперта по Ближнему Востоку Йехии Ганема, который сказал, что наказание низкооплачиваемых сотрудников, как это не раз уже происходило, не решает структурных проблем, связанных с массивной и ветхой железнодорожной системой Египта: "Подобные несчастные случаи случаются чуть не еженедельно. Ответственность ложится на систему, на режим, на самого президента страны".
Первый участок железной дороги в Египте - между Александрией и Кафр-эль-Зайятом на розеттском рукаве Нила - был открыт в далеком 1854 году. Сегодня протяженность железнодорожных путей в стране превышает 12 000 километров.
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Метки: авария вагон египет железная дорога каир катастрофа поезд
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