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Два пассажирских поезда столкнулись в Египте, десятки жертв: видео

Два пассажирских поезда столкнулись в Египте, десятки жертв: видео (8 фото)

Автор:
26 марта 2021 20:17
Сообщество : Аварии
Метки: авария   вагон   египет   железная дорога   каир   катастрофа   поезд   
1283
8
В Стране пирамид снова техногенная катастрофа: четвертый день не удается освободить заблокированный сухогрузом Суэцкий канал, а теперь еще авария на железной дороге. Власти заявили, что столкновение двух поездов в южном Египте произошло после того, как кто-то сорвал стоп-кран. В результате погибли по меньшей мере 32 человека и 108 получили ранения.
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Метки: авария   вагон   египет   железная дорога   каир   катастрофа   поезд   
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14  комментариев
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992
patrik1313 2 часа назад
Я вот реально не понимаю приколов стоп-кранов. Это же элемент экстренного торможения, во время которого может случиться всякое, особенно на скорости. И он доступен каждому. Ну сделали бы обычное торможение. Плавное. Но ведь тут всегда со скрежкиом и рывками.
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177k
Belka_16 Автор поста pssst Час назад
отдельный вагон? мчащегося поезда? остановится - а остальные уедут, что ли?
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38k
parallax 15 минут назад
Дичь. Толпа зевак и бестолковых помошников. Никакой организованности, каждый сам по себе.
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8k
Мегапихель 44 минуты назад
Я так понимаю, про семафоры спрашивать даже не стоит? Как интересно у них поезда отправляют? В точке А диспетчер говорит машинисту "езжай", а через 10 минут другому машинисту следующего поезда "теперь ты езжай, аллах акбар"?
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5k
Янус Полуэктович 51 минуту назад
это как так? у них поезда на жд что, как у нас составы в метро, каждые минуту-две ходят? а как же системы оповещения, блокировки? диспетчер куда смотрел?
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48
Предмет ненависти Час назад
я ипал такой вояж. уж лучше на верблюдах.
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10k
( ͡° ͜ʖ ͡°) Час назад
"ранено не менее шести человек, тогда начальника железных дорог страны лишился своего поста."
Правильно говорить не "начальника", а "насяльника".
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177k
Belka_16 Автор поста ( ͡° ͜ʖ ͡°) Час назад
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18k
Ватаку Накомоде Час назад
Вот она, страна построившая самое известное из чудес света, спустя 5000 лет не может построить нормальную железную дорогу...
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( ͡° ͜ʖ ͡°) Ватаку Накомоде Час назад
Страна ничего не строила, строили люди и естественно не арабы.
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