Два пассажирских поезда столкнулись в Египте, десятки жертв: видео

Железнодорожная система Египта отличается плохим техническое обслуживанием и никудышным управлением. По официальным данным, в 2017 году по всей стране произошло 1793 железнодорожных происшествия, пишет DailyMail.



Так, в 2018 году пассажирский поезд сошел с рельсов на юге страны, недалеко от Асуана, в результате чего было ранено не менее шести человек, тогда начальник железных дорог страны лишился своего поста.



В том же году Президент Египта Абдель-Фаттах эль-Сисси сказал, что правительству не хватило около 250 миллиардов египетских фунтов (16 миллиардов долларов) для капитального ремонта ветхой железнодорожной системы, - сразу после того, как пассажирский поезд столкнулся с товарным, в результате чего погибли по меньшей мере 12 человек, включая ребенка. Годом ранее два пассажирских поезда столкнулись недалеко от Александрии, в результате чего погибло 43 человека.



Самая смертоносная катастрофа поезда в Египте произошла в 2002 году, когда более 300 человек погибли в результате пожара в поезде, следовавшем из Каира в южный Египет.