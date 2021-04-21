«Андрюх, лопатами теперь кидать?», — кузов тонара упал при разгрузке

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Тонары часто падают при разгрузке. Это происходит если неровно выставлен полуприцеп или из-за перегруза, особенно когда песок или щебень влажные. В данном случае водителю, который зачем-то взял с собой ребенка, повезло!
Присутствует ненормативная лексика!
Авторский пост
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