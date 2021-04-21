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«Андрюх, лопатами теперь кидать?», — кузов тонара упал при разгрузке

«Андрюх, лопатами теперь кидать?», — кузов тонара упал при разгрузке (1 фото + 1 видео)

Автор:
21 апреля 2021 15:09
Сообщество : Автомир
Метки: авто   видео   грузовик   неудача   разгрузка   самосвал   тонар   
1375
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Тонары часто падают при разгрузке. Это происходит если неровно выставлен полуприцеп или из-за перегруза, особенно когда песок или щебень влажные. В данном случае водителю, который зачем-то взял с собой ребенка, повезло!

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Метки: авто   видео   грузовик   неудача   разгрузка   самосвал   тонар   
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13  комментариев
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4k
Unics 2 часа назад
Нельзя разгружать его, при малейшей неровности площадки. На уклонах даже обычные самосвалы могли свободно изогнуть себе раму, с перевёртыванием на бок, разумеется. А тут такая длинющая махина. Площадка для разгрузки должна быть абсолютно ровная.
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56
Племянник Путина 12 минут назад
обычное дело если водитель кретин
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27k
Slonyash 56 минут назад
Главное живы-здоровы все. Хрен с ним с тем тонаром.
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24k
Григорий 59 минут назад
Дай дураку хер стеклянный - и хер разобьет и руки порежет.
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33k
Олег Час назад
С днём рождения, малыш! У камазов когда гидроцилиндр отрывается, то может перерубить кабину. Тут обошлось
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2k
leto2016 Час назад
ну расплакался ребенок, что сразу всех крыть то ?
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−1
Константин Час назад
Жаль владельца самосвала, его вообще починить можно? Там по-моему все что можно погнулось
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2k
Yawa Константин 51 минуту назад
я думаю, владелец самосвала не частное лицо а предприятие. ну да, экономический ущерб, но жить будут.
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61k
Доктор Джонс 2 часа назад
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13
Алексей Губин 2 часа назад
более дебильного самосвала я не видел Хватило одной такой ситуации чтобы уволиться нахрен
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