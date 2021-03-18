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Некоторые водители думают, что доступ к суперкару не делает из них супер-водителя, но талант все же необходим, особенно если вы пытаетесь выпендриться перед зрителями. Этот случай произошел в Турции, водитель Ferrari 458 Italia Spider, выезжая с автомойки "потерял" заднюю часть спорткара и влетел в бордюр.
Судя по опубликованным кадрам, водитель черного Ferrari 458 Italia решил эффектно выехать с автомойки на однополосную дорогу. Вероятно, он слишком сильно нажал на педаль газа, в результате чего суперкар занесло и он ударился о бордюр левым задним колесом. После этого «Ферарри» развернуло в обратную сторону и по инерции впечатало правым боком в столб.
Кто находился за рулем итальянского суперкара, точно не известно. По одной из версий, в аварию попал сотрудник автомойки. Другие же очевидцы инцидента говорят, что за рулем Ferrari находился владелец автомобиля. В любом случае, из-за серьезного удара 458 Italia предстоит дорогостоящий ремонт.
Ferrari 458 Italia дебютировал в 2009 году на Франкфуртском автосалоне. Спорткар оснащен двигателем V8 4.5 мощностью 570 лошадиных сил, который работает в паре с семиступенчатым «роботом» с двумя сцеплениями. До «сотни» двухдверка разгоняется за 3,4 секунды. Максимальная скорость — 320 километров в час.
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Выехал эффектно. А остальное уже детали. Разбил и разбил, меньше дураков на дороге.