FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
Сообщество Аварии 4216 постов • 457 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 500
Главная > Авто > Сообщество Аварии 
Водитель Ferrari 458 Italia попал в аварию сразу после выезда с автомойки

Водитель Ferrari 458 Italia попал в аварию сразу после выезда с автомойки (2 фото + 1 видео)

Автор:
18 марта 2021 15:00
Сообщество : Аварии
Метки: ferrari   аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   неудача   спорткар   
567
2
1
Некоторые водители думают, что доступ к суперкару не делает из них супер-водителя, но талант все же необходим, особенно если вы пытаетесь выпендриться перед зрителями. Этот случай произошел в Турции, водитель Ferrari 458 Italia Spider, выезжая с автомойки "потерял" заднюю часть спорткара и влетел в бордюр.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Аварии"
Метки: ferrari   аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   неудача   спорткар   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
4
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
4  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
36k
dima423 2 часа назад
а нехер выепываться)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Seledochnik 20 минут назад
Лошара на Логане видимо до этого только ездил, не ожидал прыти
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
867
Карандаш 2,0 Час назад
Не, ну, а чего грязную то бить. Страховщики только спасибо скажут. При осмотре видна каждая царапина.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Максим 2 часа назад
Ну и молодец, по мне тоже: понты дороже денег!
Выехал эффектно. А остальное уже детали. Разбил и разбил, меньше дураков на дороге.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Мужья, которых бросили звездные жены (17 фото) Мужья, которых бросили звездные жены (17 фото) Красиво ушел со светофора! В Подмосковье разбили Chevrolet Corvette Красиво ушел со светофора! В Подмосковье разбили Chevrolet Corvette Авария дня. В Ростове спорткар Audi R8 врезался в военный КамАЗ Авария дня. В Ростове спорткар Audi R8 врезался в военный КамАЗ Авария дня. Ferrari против дрифтующего BMW Авария дня. Ferrari против дрифтующего BMW Авария дня. Смертельная авария с участием такси и Ferrari Авария дня. Смертельная авария с участием такси и Ferrari Не успел продать! В Сочи в ДТП разбили очень мощный Dodge Viper Не успел продать! В Сочи в ДТП разбили очень мощный Dodge Viper
Олег

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

319306



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Как снимали фильм «Гостья из будущего»
6
110
Как снимали фильм «Гостья из будущего»
Российская бригада арбитров отказалась вставать на колено перед матчем Лиги чемпионов
1
190
Российская бригада арбитров отказалась вставать на колено перед матчем Лиги чемпионов
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Hummer M1-R от Mil-Spec — ярко-желтый супервнедорожник мощностью 800 лошадиных сил
1
5
Hummer M1-R от Mil-Spec — ярко-желтый супервнедорожник мощностью 800 лошадиных сил
Опознанная тарелка: почему многие летающие объекты именно сферической формы?
2
32
Опознанная тарелка: почему многие летающие объекты именно сферической формы?
“Вампиры средней полосы“: первый правдивый сериал о российской нечисти
“Вампиры средней полосы“: первый правдивый сериал о российской нечисти
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
0
1

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#факты#Россия#люди#кино#авто аварии#прикольные#картинки#Москва#истории
#фото#история#животные#интересное#дтп#аварии#автомобили#приколы#авария дня#настроение
#интересно#прикол#подборка#сша#СССР#автомир#дети#природа#женщина за рулем#пешехода сбили

На что жалуетесь?

Вернуться