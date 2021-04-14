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Dodge Challenger SRT Hellcat дарит их владельцам серьезную мощность - мощность, с которой, как показывает сегодняшняя авария, следует обращаться умело и осторожно!
В США водитель спорткара Dodge Challenger Hellcat решил красиво пустить машину в занос на глазах у собравшейся публики, но потерпел неудачу. Купе врезалось в попутный пикап Chevrolet Silverado, перевернув его на крышу.
От удара пикап занесло, а высокий центр тяжести не позволил ему остаться на колёсах. Водитель Фиесты вовремя притормозил и третьим в аварии не стал. Сообщается, что пострадал в ДТП один человек из пикапа, его отправили в больницу.
По злой иронии на номерном знаке Доджа написано El Malo, что в переводе означает «плохой». Водитель не сумел оценить опасность сочетания 700 с лишним сил, холодной резины и своих навыков. Его оштрафовали за опасное вождение.
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