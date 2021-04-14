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Водитель мощного Dodge Challenger попытался выпендриться, но в итоге перевернул чужой пикап

Водитель мощного Dodge Challenger попытался выпендриться, но в итоге перевернул чужой пикап (4 фото + 2 видео)

Автор:
14 апреля 2021 15:01
Сообщество : Аварии
Метки: Hellcat   challenger   dodge   dodge challenger   авто   видео   дтп   неудача   
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Dodge Challenger SRT Hellcat дарит их владельцам серьезную мощность - мощность, с которой, как показывает сегодняшняя авария, следует обращаться умело и осторожно!

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Метки: Hellcat   challenger   dodge   dodge challenger   авто   видео   дтп   неудача   
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JACKAL 3 часа назад
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Hallo FreeSpace 3 часа назад
такую красоту погубил ...
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crush 3 часа назад
выпендриваться тоже уметь надо...)
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