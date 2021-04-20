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На Московском проспекте в Петербург Smart, при неудачном перестроении в левую полосу, столкнулся с BMW X5. Немецикй ктоссовер перевернулся на крышу и вылетел на тротуар, а малолитражка ударила еще один автомобиль.
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Метки: smart аварии авария дня авто авто аварии видео дтп
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