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Авария дня. Каршеринговый Smart завалил кроссовер BMW X5 в Петербурге

Авария дня. Каршеринговый Smart завалил кроссовер BMW X5 в Петербурге (5 фото + 2 видео)

Автор:
20 апреля 2021 10:40
Сообщество : Аварии
Метки: smart   аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   
585
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На Московском проспекте в Петербург Smart, при неудачном перестроении в левую полосу, столкнулся с BMW X5. Немецикй ктоссовер перевернулся на крышу и вылетел на тротуар, а малолитражка ударила еще один автомобиль.
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Метки: smart   аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   
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12  комментариев
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367k
Алексей 2 часа назад
мал да удал
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4k
alex Минуту назад
прям мессершмит какой-то с асом за штурвалом
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7k
Barachek_Obachek 7 минут назад
Похоже в этом каршеринге только пьяные покататься берут
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9
118 20 минут назад
Чёт скорость у Х высоковата была, как и у автора ролика.
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3k
Vasiliy Pakazyava Полчаса назад
Водила на иксе, наверное обиделся
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14k
ЦСКА 36 минут назад
Видимо "немецкий кТоссовер" с регом гонялся! Но немецкая букашка, внесла свои коррективы в ход "соревнований"...
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5k
Пепелац 2 часа назад
Один летел низко, а другому зеркала, что бы губы красить (не зависимо от пола)...
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Cornho Пепелац 2 часа назад
*чтобы
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7k
Cornho Пепелац 2 часа назад
*независимо
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−3
Leonid Leon 2 часа назад
Ну как так?
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