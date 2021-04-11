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Советский междугородний автобус ЗиС/ЗиЛ-127 – советская туристическая роскошь

Советский междугородний автобус ЗиС/ЗиЛ-127 – советская туристическая роскошь (4 фото)

Автор:
11 апреля 2021 20:01
Метки: СССР   автобусы   интересно   
1786
4

Это самый красивый серийный туристический автобус советского производства – это ЗиС/ЗиЛ-127. К сожалению, этих автобусов я уже не застал, но в 2017 году как раз такой автобус приезжал в наш город вместе с другими раритетами советского прошлого, среди которых был и Икарус-55, пускай не советский, но тоже знакомый некоторым старожилам туристический автобус.

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Метки: СССР   автобусы   интересно   
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4  комментария
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5k
Дельфин Красивый 10 часов назад
красивый... оригиналы тоже хороши
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29k
Юр21 10 часов назад
Добротная вещь по американским напевам. К стати, обратите внимание какие добротные вещи делали при тиране Сталине и какое говно начали гнать потом при Брежневе.
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2k
Интернет Бродилкин 11 часов назад
А нынешние ПАЗ, что за хрень выпускают. Как автоваз остались в 1970году?
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