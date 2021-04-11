Туристический автобус ЗиС-127 начали проектировать в 1953 году. Связано всё это было с тем, что Советскому Союзу не хватало туристических автобусов высокой комфортности. Железнодорожная сеть в СССР была развита, конечно, но не настолько хорошо, чтобы на поездах можно было добраться в любую точку Советского Союза.

Вообще, построить туристический автобус подобного класса планировалось ещё в конце 1940-х годов, и товарищ Сталин лично дал распоряжение отправить в США группу инженеров-конструкторов, чтобы те изучили лучшие туристические автобусы производства фирмы «Пасифик Грейхаунд», и сделали на их основе советский автобус, который будет не хуже, а лучше американского.

В итоге знания были получены, но к производству автобуса приступили только в 1953 году, только в это время определились с конечным проектом. Два года опытные автобусы дорабатывали, и с 1955 года наконец наладили серийный выпуск туристических автобусов ЗиС/ЗиЛ-127. Уже в 1955 году было выпущено 30 автобусов, в 1956 году было выпущено 201 единица автобусов, часть из них называли ЗиС-127, часть из них называли уже ЗиЛ-127, так как в 1956 году завод переименовали в ЗиЛ. Всего до 1961 года включительно было выпущено 851 автобус ЗиС/ЗиЛ-127.