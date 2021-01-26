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Что запрещали нам бабушки и мамы

Что запрещали нам бабушки и мамы (6 фото)

Автор:
26 января 2021 11:19
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: СССР   бабушка   запрет   интересно   ностальгия   фото   
698
6
«Поешь супчика от простуды», «не глотай жвачку», «не кривляйся, таким и останешься» — эти фразы наверняка произносила ваша бабушка или мама.
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Метки: СССР   бабушка   запрет   интересно   ностальгия   фото   
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8  комментариев
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11k
Serg2001 3 часа назад
Самая главная тайна не раскрыта. Всё-таки может она слипнуться или нет?
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8k
Rihovich 59 минут назад
Сколько раз сам глотал жевачку, дети мои глотали - ни разу не видел, чтобы она выходила. И вот тут два варианта:
1) Она просто замечательно переваривается,
2) Я до сих пор хожу с жевачками внутри. И дети с жевачками.
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13k
Мария Коненкова Rihovich 42 минуты назад
Жвачку, блин, а не жЕвачку. Еще б жУвачку написали.
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22k
turyst 2 часа назад
Что запрещали нам бабушки и мамы
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8k
Мафусаил 3 часа назад
Жвачка, мля, вспомню как в детстве очередь была один пожуёт, передаёт другому, УЖОС)))
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1k
Gusev Мафусаил 2 часа назад
Да, было. У нас мажор был в третьем классе, у него жвачка часто была, по очереди всем классом жевали. И никто не болел. Наверное имунитет был сильнее. А сейчас если такое будет , то всех на карантин.
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13k
Мария Коненкова Gusev 40 минут назад
Так коллективное жевание жвачки с точки зрения бытовой сенсибилизации даже полезно, как раз укрепляет иммунитет. Куда лучше, чем когда дитю с младенчества стерилизуют соски и бутылочки. Пресловутые цыгане, у которых младенцев никакая хворь не берет - из этой сказки.
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