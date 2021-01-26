Что запрещали нам бабушки и мамы

Этот запрет так или иначе слышали все. Он стал таким популярным, потому что много детей жевали жвачку в школе, а это было против правил. Чтобы не быть пойманными, предпочитали ее просто проглотить. По мнению бабушек, если вы проглотите жевательную резинку, она будет оставаться в вашем кишечнике в течение нескольких лет, потому что ваше тело не сможет ее переварить. Человеческое тело действительно не может ее переваривать, но один кусок выйдет из организма через неделю или меньше, часто без осложнений. Только большие количества могут вызвать закупорку кишечника. Тем не менее, все же лучше избегать проглатывания того, что не является едой.