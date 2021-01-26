Что запрещали нам бабушки и мамы

«Поешь супчика от простуды», «не глотай жвачку», «не кривляйся, таким и останешься» — эти фразы наверняка произносила ваша бабушка или мама.
Пришло время разобраться, что же из этого правда, а по поводу чего нас просто пугали. Оказывается, многие запреты вовсе не соответствуют действительности и, вероятно, были либо изобретены как способ заставить детей вести себя прилично, либо возникли из-за неправильных представлений о научных механизмах мира.
Куриный суп от простуды
Есть некоторые свидетельства того, что куриный суп обладает противовоспалительными свойствами, которые могут помочь организму быстрее излечиться от простуды. Хотя они и незначительны, но именно этот тип горячего блюда ими обладает. Кроме того, удовольствие и ощущение сытости от куриного супа может также подействовать как умственный стимул, который благодаря эффекту плацебо поможет больному простудой почувствовать себя лучше.
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Холодно, простудишься
Если вы замерзнете, это вовсе не означает, что обязательно простудитесь (простуда возникает из-за вирусов). Однако многие штаммы риновирусов процветают в более прохладную погоду и в меньшей степени в теплые месяцы. Это означает, что даже если нахождение на холоде не вызовет у вас болезни, между более холодными месяцами и простудой существует взаимосвязь.
Таким и останешься
Большинству из нас в детстве говорили, что если мы будем корчить рожи, то останемся с таким лицом. Есть ли правда в этом? По словам офтальмологов, если скосить глаза ради развлечения, они не застрянут в таком состоянии. Немногие люди могут даже скосить глаза более чем на несколько секунд за раз.
Не читай и не смотри телевизор в темноте
Глазные эксперты также говорят, что чтение или просмотр телевизора в темноте не вредит вашим глазам. Но это может вызвать усталость глаз. Еще одним недостатком чтения или выполнения задач при тусклом свете является то, что они могут занять больше времени.
Не глотай жевательную резинку
Этот запрет так или иначе слышали все. Он стал таким популярным, потому что много детей жевали жвачку в школе, а это было против правил. Чтобы не быть пойманными, предпочитали ее просто проглотить. По мнению бабушек, если вы проглотите жевательную резинку, она будет оставаться в вашем кишечнике в течение нескольких лет, потому что ваше тело не сможет ее переварить. Человеческое тело действительно не может ее переваривать, но один кусок выйдет из организма через неделю или меньше, часто без осложнений. Только большие количества могут вызвать закупорку кишечника. Тем не менее, все же лучше избегать проглатывания того, что не является едой.
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1) Она просто замечательно переваривается,
2) Я до сих пор хожу с жевачками внутри. И дети с жевачками.