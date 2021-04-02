По информации старшего инспектора по агитации и пропаганде отдела ГАИ Московского РУВД Минска Любови Трепашко, на линию "102" поступило одновременно несколько сообщений, что на стоянке по проспекту Дзержинского, 126 произошло ДТП с участием автомобилей Nissan и Сitroen. При этом виновник происшествия, водитель автомобиля Nissan, пытается скрыться. Экипаж ГАИ незамедлительно выбыл по указанному адресу.



По словам очевидцев, водитель автомобиля Nissan устроил дрифт на стоянке гипермаркета и, не справившись с управлением, совершил наезд на припаркованный автомобиль Citroen С4. После ДТП нарушитель оставил свое авто и ушел в направлении строительного магазина.