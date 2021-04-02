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Пьяный горе-дрифтер устроил ДТП на парковке гипермаркета, а затем спрятался в водосточной трубе

Пьяный горе-дрифтер устроил ДТП на парковке гипермаркета, а затем спрятался в водосточной трубе (4 фото + 1 видео)

Автор:
02 апреля 2021 11:59
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто аварии   видео   дрифт   дтп   пьяный за рулем   скрылся с места дтп   
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В Минске водитель за рулем Nissan нарезал круги на парковке гипермаркета и, не справившись с управлением, врезался в припаркованный автомобиль Citroen. Виновник происшествия бросил свой автомобиль и поспешил скрыться.

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Метки: аварии   авто аварии   видео   дрифт   дтп   пьяный за рулем   скрылся с места дтп   
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11  комментариев
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41k
Максим Т. 2 часа назад
Дай угадаю... Блохер с охулиардом пАдписчиков?
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2k
Frank Borman 20 минут назад
28 лет, а ума так и не нажил. В колхоз его, на трудовое перевоспитание - собирать бульбу и лук.
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16k
nobody® Полчаса назад
когда спрятался в трубе
Ссылка www.youtube.com
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Свирепый Бамбр 38 минут назад
2.18... как он ваще ходить смог...
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2k
Директор свежего воздуха 58 минут назад
Дык если хотяб дрифтил, а не по кругу гонял как конь в цирке.
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51k
Похабыч 2 часа назад
Дристер а не дрифтер!
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21k
Юрьевич 2 часа назад
В каком месте тут дрифт?
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8k
Nikita Юрьевич 51 минуту назад
В его пьяной бестолковке это и было дрифтом, что Лукас Блэк и Вин Дизель курят в сторонке нервно
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5k
JACKAL 2 часа назад
А где дрифт то??? Покружился тупо и впердолился на ровном месте, идиота даже не занесло.
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8k
Nikita JACKAL 50 минут назад
В его пьяной бестолковке это и было дрифтом, что Лукас Блэк и Вин Дизель курят в сторонке нервно
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Johnny

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