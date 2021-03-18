Удивительный ответ пришел жителю Санкт-Петербурга на его обращение в ГИБДД о незаконной (по его мнению) и мешающему проходу пешеходов (опять же по его мнению) парковке автомобиля на тротуаре. Получается, что как раз наоборот: это пешеходы не должны мешать транспортным средствам. Впрочем, читайте сами:

0 Далее - от лица заявителя (Денис):



Постоянно борюсь в своём дворе с нарушением ПДД, в частности с постоянной парковкой одного и того же автомобиля на тротуаре.



И ответ из ГИБДД: