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ГИБДД о парковке на тротуарах: пешеходы не должны создавать помех транспортным средствам

ГИБДД о парковке на тротуарах: пешеходы не должны создавать помех транспортным средствам (2 фото)

Автор:
18 марта 2021 17:47
Метки: гибдд   пешеход   транспорт   тротуар   
1324
2
Удивительный ответ пришел жителю Санкт-Петербурга на его обращение в ГИБДД о незаконной (по его мнению) и мешающему проходу пешеходов (опять же по его мнению) парковке автомобиля на тротуаре. Получается, что как раз наоборот: это пешеходы не должны мешать транспортным средствам. Впрочем, читайте сами:

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Метки: гибдд   пешеход   транспорт   тротуар   
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58k
Опиум для народа 6 часов назад
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Korolev Опиум для народа 5 часов назад
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2k
Е24 2 часа назад
Вот именно для исключения таких противоборств между жителями нашего дома мы тротуар дополнительно украсили бетонными полусферами. Водители погундели немного, да и успокоились. У нас двор из пяти домов состоит, полусферы сделали только мы. Теперь и жители других домов хотят сделать также.
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Semen 2 часа назад
Интересно Буймер сам ушел или его попросили самостоятельно в отставку подать...
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1k
мега гон 2 часа назад
прикольно гвоздь, попортить, поджечь... а просто в лицо сказать водителю что бы не ставил машину, боязно? яички не выросли? такие максимум в ночи могут ключем по борту провестись, и то в процессе еще в штаны навалят!
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3k
Sabay 3 часа назад
12.4. Остановка запрещается:
.....в местах, где транспортное средство....... ... создаст помехи для движения пешеходов...
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8k
ДядяТоля 4 часа назад
Слева от припаркованного на "тротуаре" авто такой же "тротуар". Если автор любит ходить по таким пешеходным дорожкам, чтоб в конце своего пути у.е.б.а.ться лбом в стену, то конечно же несправедливо!
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31k
Mamin Sibiriak ДядяТоля 4 часа назад
Тротуар в любом случае тротуар, даже если он упирается в Марианскую впадину.
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3k
Мистер Фикс 5 часов назад
Стандартный машинный ответ. Копию постановления в прокуратуру.
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5k
Шурави 5 часов назад
Во дворе нет никакого тротуара. Всё верно ответили. На фото машина никому не мешает. Да, пешеход имеет преимущество во дворе при движении. Во дворе могут оштрафовать только за газон, но это другая история.
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174
Вано Шурави 4 часа назад
Не во дворе, а на придомовой территории. На фото машина конкретно мешает проходу в арку, и заставляет пешеходов выходить на ПРОЕЗЖУЮ ЧАСТЬ придомовой территории. Что подвергает их опасности быть сбитыми другими транспортными средствами.
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5k
Шурави Вано 4 часа назад
Так в арке всё равно проезжая часть и тротуара просто нет. Я про отписку ГИБДД - они реально в этой ситуации ничего сделать не могут.
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174
Вано Шурави 3 часа назад
Вы можете видеть сквозь непрозрачные предметы? Или предполагаете что тротуара нет? Я лично знаю, что по нормам арка должна иметь тротуар хотя бы с одной стороны. Если тротуара нет, арка должна быть перегорожена.
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1k
Bart_S 6 часов назад
Без скрина заявления Дениса обсуждать ответ из гибдд не имеет смысла. Хрен знает, что он там написал. Да, на фотке парковка на тротуаре, но куда этот тротуар ведет там? В стену дома? Денис не может никак в Хогвардс попасть? Похоже, что у Дениски просто зуб владельца форда.
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2k
Алексей 6 часов назад
Забраться на крышу и скинуть что-нить потяжелее. Или из проезда кинуть бутылку с бензином и горящей тряпкой.
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3k
Свирепый Бамбр Алексей Час назад
Эээ, алё, праведник! Ты только недавно за вандализм и порчу чужого имущества топил - скинуть что-нить на крышу, коктейль Молотова бросить... И внезапно культурным стал и про взаимное уважение заговорил.
Ты уже определись - быдло ты, обиженное по-жизни или дипломат? А может у тебя просто раздвоение личности? У шизофреников такое обостряется по весне.
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2k
Алексей Свирепый Бамбр Час назад
Есть одна очень древняя мудрость - относись к людям так как хочешь чтобы они относились к тебе.
Если человек ведёт себя как быдло: паркуется на тротуаре или газоне, подпирает подъезд, обгоняет по обочине и встречке, и т.д., и т.п. Значит будет получать ответку.
А к нормальному человеку (автомобилисту) у меня и отношение нормальное.
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2k
Алексей Свирепый Бамбр Час назад
А Вы тоже из когорты парковщиков на тротуаре? Или любите по обочинам ездить?
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3k
Свирепый Бамбр Алексей 38 минут назад
Там "мудрость" иначе звучит. Не делай другим того, что не хочешь, чтоб сделали тебе.
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3k
Свирепый Бамбр Алексей 37 минут назад
Это предположение из-за того, что я попытался осадить алогичное быдло в твоей раздваивающейся личности?
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13k
aalexey3 6 часов назад
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858
Денис Федоров 6 часов назад
Видимо покрышка у человека хорошая что аж ГИБДД за него вписалась...
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