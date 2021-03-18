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Удивительный ответ пришел жителю Санкт-Петербурга на его обращение в ГИБДД о незаконной (по его мнению) и мешающему проходу пешеходов (опять же по его мнению) парковке автомобиля на тротуаре. Получается, что как раз наоборот: это пешеходы не должны мешать транспортным средствам. Впрочем, читайте сами:
Далее - от лица заявителя (Денис):
Постоянно борюсь в своём дворе с нарушением ПДД, в частности с постоянной парковкой одного и того же автомобиля на тротуаре.
И ответ из ГИБДД:
Постоянно борюсь в своём дворе с нарушением ПДД, в частности с постоянной парковкой одного и того же автомобиля на тротуаре.
И ответ из ГИБДД:
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.....в местах, где транспортное средство....... ... создаст помехи для движения пешеходов...
Ты уже определись - быдло ты, обиженное по-жизни или дипломат? А может у тебя просто раздвоение личности? У шизофреников такое обостряется по весне.
Если человек ведёт себя как быдло: паркуется на тротуаре или газоне, подпирает подъезд, обгоняет по обочине и встречке, и т.д., и т.п. Значит будет получать ответку.
А к нормальному человеку (автомобилисту) у меня и отношение нормальное.