В автобусе прогнил пол над колесом, и девушка чуть не лишилась ноги

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Симферопольский автобус уже имел многочисленные заплатки на полу, но во время движения нога пассажирки провалилась.
Девушка успела быстро достать ногу, но подошва у обуви после трения с колесом уже успела отлететь. Чудом симферопольчанка не получила травму ног.
Автобус был снят с рейса. А перевозчик затруднился рассказать, почему это произошло. Ведь по его словам, транспорт ежедневно осматривает механик.
Автобус был снят с рейса. А перевозчик затруднился рассказать, почему это произошло. Ведь по его словам, транспорт ежедневно осматривает механик.
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На фотографиях, сделанных очевидцами можно заметить, что пол неоднократно чинили металлическими пластинами.
На фоне громкой огласки инцидента в местных СМИ замминистра транспорта Крыма Николай Лукашенко заявил, что будет проведена проверка всего транспорта республики. А прокуратура уже начала проверку данного происшествия.
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Среди них лишь один имеет форму собственности - ГУП (государственное унитарное предприятие), собственно и имеющее финансирование из бюджета.
Остальные - сплошь ООО и ИП, то есть частные перевозчики.
Может не в стране или чиновниках? А в жадности местных "предпринимателей", которые до сих пор живут в жадности, хоть и сменили гражданство?
https://mtrans.rk.gov.ru/file/reestr_avtomobiljnih_perevozchikov__osuschestvlyayuschih_passajirskie_perevozki_po_marshrutam_regulyarnih_perevozok(2).pdfhttps://mtrans.rk.gov.ru/file/reestr_avtomobiljnih_perevozchikov__osuschestvlyayuschih_passajirskie_perevozki_po_marshrutam_regulyarnih_perevozok(2).pdf
Виноват перевозчик. Который вообще частная компания. Даже не МУП - обычное ООО с уставным капиталом в 30 тысяч. Получается, формально у них даже на один убитый в хламину Богдан при оформлении имущества не набиралось. То есть тот самый "малый бизнес", который при любых попытках регулирования начинает громко визжать о том, как его бедного зажимают. И да, гуглится все за минуту: по фотке новость с номером маршрута, по номеру маршрута - использующий его оператор, по названию - уже сайт фирмы с данными о бенефициарах и аффилированных лицах.
Хорошая позиция, одобряю