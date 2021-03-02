В автобусе прогнил пол над колесом, и девушка чуть не лишилась ноги

Девушка успела быстро достать ногу, но подошва у обуви после трения с колесом уже успела отлететь. Чудом симферопольчанка не получила травму ног.



Автобус был снят с рейса. А перевозчик затруднился рассказать, почему это произошло. Ведь по его словам, транспорт ежедневно осматривает механик.