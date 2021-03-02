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В автобусе прогнил пол над колесом, и девушка чуть не лишилась ноги

В автобусе прогнил пол над колесом, и девушка чуть не лишилась ноги (5 фото)

Автор:
02 марта 2021 13:18
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Крым   автобус   дырка   нога   пол   ржавчина   симферополь   транспорт   
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5
Симферопольский автобус уже имел многочисленные заплатки на полу, но во время движения нога пассажирки провалилась.
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Метки: Крым   автобус   дырка   нога   пол   ржавчина   симферополь   транспорт   
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3k
Денис Колосов 3 часа назад
я думал в Симферополе весь хлам, что от незалежной остался, заменили уже..
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6k
Alexandr Barhudarov Денис Колосов 2 часа назад
ну чиновники везде одинаковы и приоритеты то же ...
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−16
den Полчаса назад
Это старые украинские автобусы Богдан. В Симферополе абсолютно все городские перевозчики - татары, это схвачено еще при Украине было. Следят за транспортом обычно плохо, на всем экономят, не аккуратно.
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25
Филимонов Александр Час назад
Забрать все пассажирские транспортные услуги у частников и за счет налога от туризма сделать в Крыму транспорт бесплатным. И контроль за транспортом будет и за водилами проследить можно.
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12k
Бляяяястяще! 2 часа назад
Вот ссылка на список официальных перевозчиков Крыма.
Среди них лишь один имеет форму собственности - ГУП (государственное унитарное предприятие), собственно и имеющее финансирование из бюджета.
Остальные - сплошь ООО и ИП, то есть частные перевозчики.
Может не в стране или чиновниках? А в жадности местных "предпринимателей", которые до сих пор живут в жадности, хоть и сменили гражданство?

https://mtrans.rk.gov.ru/file/reestr_avtomobiljnih_perevozchikov__osuschestvlyayuschih_passajirskie_perevozki_po_marshrutam_regulyarnih_perevozok(2).pdfhttps://mtrans.rk.gov.ru/file/reestr_avtomobiljnih_perevozchikov__osuschestvlyayuschih_passajirskie_perevozki_po_marshrutam_regulyarnih_perevozok(2).pdf
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180
Ямщик 2 часа назад
Имел "счастье" работать на маршрутке в Симферополе : хозяева говорят между собой по фене, водитель сдаëт норму по деньгам ежедневно, сам заправлят автобус, а что осталось - его зарплата, хозяин получает деньги из бюджета за льготников и ни копейки водителю не даëт. Счëт идëт на миллионы ежемесячно. Схема стара как мир. Техосмотр и медосмотр только на бумаге, всë схвачено и проплачено.Никому не интересно, что за хлам вышел на маршрут.Вряд ли что-то изменится если мелкие перевозчики неконтролируемые государством напрямую, будут и дальше получать лицензии на перевозки пассажиров.
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5k
disevenvis Ямщик Час назад
Во Владивостоке так же, я от туда
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88
Племянник Путина 2 часа назад
это частники, а что бы хохол по доброй воле потратил хоть копейку, ему хату достраивать надо под сдачу пуристам в скотских условиях... сейчас начнут скулить, дайте нам новые автобусы.
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599
zu4ara 3 часа назад
механик виноват! аааахахахаха!!!! сука черти(власть) всегда съезжать красиво умели...
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6k
Alexandr Barhudarov zu4ara 2 часа назад
Есть перечень неисправностей с которыми нельзя выпускать.
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8k
arhshed zu4ara Час назад
Угу, если на полке просроченное молоко - тоже виновата власть. И если не встал. Государство вмешивается только когда начинает происходить херня. А механик там виноват, зам по ремонту и обслуживанию или жадный директор - в прокуратуре разберутся.

Виноват перевозчик. Который вообще частная компания. Даже не МУП - обычное ООО с уставным капиталом в 30 тысяч. Получается, формально у них даже на один убитый в хламину Богдан при оформлении имущества не набиралось. То есть тот самый "малый бизнес", который при любых попытках регулирования начинает громко визжать о том, как его бедного зажимают. И да, гуглится все за минуту: по фотке новость с номером маршрута, по номеру маршрута - использующий его оператор, по названию - уже сайт фирмы с данными о бенефициарах и аффилированных лицах.
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599
zu4ara arhshed 20 минут назад
ну ты и строчило..
, да похрен вообще!
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8k
arhshed zu4ara 6 минут назад
Не власть, да? А и похрен ваще!

Хорошая позиция, одобряю
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561
Алксандр Шевченко 3 часа назад
Все для слуг народа, ну и тех кто их от народа охраняет. А с вас налоги, причём регулярно.
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