В Канске инспекторы ДПС прокололи шины авто, но оказалось, что все не так однозначно

После этого, как рассказывает потерпевший, вечером того же дня (24 августа) к его автомобилю пришел человек в штатском и стал измерять тонировку автомобиля. Весь процесс владелец авто записал на видео. В ходе измерений он пытался выяснить, есть ли у человека полномочия для подобного мероприятия и кто вообще стоит у его машины.

— Вы кто?

— Я лицо, производящее замеры.

— Отойдите от машины.

— Не толкайте меня.



— Процесс-то долгий будет. Глаза-то вам прочистят.

— Кто прочистит? Вы мне угрожаете?