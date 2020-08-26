В Канске инспекторы ДПС прокололи шины авто, но оказалось, что все не так однозначно

Возмутительное видео появилось в соцсетях - сотрудники ГИБДД прокалывают колеса припаркованной машины. Интернет-пользователи подняли волну негодования,но через время даже отнеслись к инспекторам с пониманием.
24 августа на телефон доверия полиции в городе Канске Красноярского края позвонил человек, который сообщил, что сотрудники повредили колесо его машины. И действительно, видео, которое распространили в соцсетях, показало, как два инспектора ГИБДД совершают акт беззакония по отношению к чужому имуществу.
На кадрах с видеорегистратора можно заметить как сотрудник ДПС подходит с острым предметом к машине и прокалывают переднее колесо. Самого хозяина в авто при этом нет. "Это что, новый вид штрафа?"- возмущаются интернет-пользователи и добавляют нелестные слова в адрес ГИБДДшников.
Более того, хозяин поврежденного авто уверял, что после того, как информация и видео разлетелись по местным пабликам, его пригласили в ГИБДД и предложили 4000 рублей за то, чтобы он забрал свое заявление о порче имущества. Он отказался.
Наверное кто - то из родственников держит шиномонтаж, помогают— larisa (@larisa62209598) August 26, 2020
После этого, как рассказывает потерпевший, вечером того же дня (24 августа) к его автомобилю пришел человек в штатском и стал измерять тонировку автомобиля. Весь процесс владелец авто записал на видео. В ходе измерений он пытался выяснить, есть ли у человека полномочия для подобного мероприятия и кто вообще стоит у его машины.
— Вы кто?
— Я лицо, производящее замеры.
— Отойдите от машины.
— Не толкайте меня.
— Процесс-то долгий будет. Глаза-то вам прочистят.
— Кто прочистит? Вы мне угрожаете?
— Вы кто?
— Я лицо, производящее замеры.
— Отойдите от машины.
— Не толкайте меня.
— Процесс-то долгий будет. Глаза-то вам прочистят.
— Кто прочистит? Вы мне угрожаете?
После заявления жителя Канска началась служебная проверка в отношении сотрудников ГИБДД, проколовших колеса. И спустя несколько часов после ее начала ведомство опубликовало видео с началом этой истории. В пояснении было сказано следующее: 24 августа дежурный наряд ДПС заметил автомобиль ВАЗ с тонированными передними стеклами. Приказу остановиться водитель не подчинился и дал по газам. После преследования нашли машину в гаражном массиве, водителя рядом не было. Ну, а то, что произошло дальше, уже известно.
Проверка правомочности действий сотрудников ГИБДД продолжается, а вот интернет-пользователи паблика "ЧП Красноярск" в своей оценке происходящего разделились. Одни считают, что прокол шин есть ни что иное как беззаконие, другие уверены, что в данной ситуации сам пострадавший автовладелец отнюдь не выглядит белым и пушистым. А как считаете вы, уважаемые фишкяне?
Источник:
Ссылки по теме:
- Машину разорвало пополам: в Ярославской области погоня закончилась аварией
- В Татарстане начали использовать аэростат для фиксации нарушений при обгоне
- Пьяный начальник отдела ГИБДД устроил аварию в Челябинской области
- В Татарстане столкнулись BMW и автомобиль ДПС под песню Михаила Круга
- В Петербурге полицейские задержали кортеж с участием Rolls-Royce, но вскоре всех отпустили
1
Новости партнёров
Загрузка...
Там можно парковаться?
Зачем они это сделали?
Что им помешало сжечь машину вместе с регистратором?
Это как прийти домой к человеку, а если нет, сломать дверь или мебель покрошить. Бред какой-то.
Они водилу собрались наказать или машину? И странно, что стекла тонированные не разбили тогда уж, если они причина раздора.
Он оборотень , сволочь и закон нарушает !
Или это другое и тут только по закону ?
Моё мнение: бухой водитель сумел скрыться от экипажа ГИБДД, покинуть своё ТС, убежать, отоспаться, а потом пришёл и начал качать права.
Насколько правомочно действовали инспектора - проверка покажет, но похоже, что они переусердстовали.
Что должны делать гайцы? Уменьшать смертность на дорогах, это самое важное. Вот они и защитили жителей города. Придет бухарик, а уехать никуда не сможет. Браво смелым и находчивым гайцам. А действуют они таким образом из-за материальной необеспеченности. Были бы у них блокираторы-эвакуаторы и проблем не было. А так крутятся как могут. Главное решают поставленную задачу, а не плюют на безопасность граждан.
машину на штрафстоянку.
Я еще понимаю в случае погони, когда видают колючку поперег дороги, но тут автомобиль стоял на месте. В чем проблема была поставить блокиратор или экавуировать на штаф стоянку авто?
Тут всё несколько сложнее... Инспекторам надо было наказывать того, кто был за рулём, но он успел смыться. Доказать, что в момент нарушения машиной управлял владелец - проблематично. А кого-то другого искать - тот ещё геморрой, тем более, что стёкла тонированные.
Моя версия произошедшего: бухой водитель смылся на машине от экипажа ГИБДД, припарковался в гаражном кооперативе и сбежал (скорее всего не далеко), потом он или кто-то стал снимать то, что происходило рядом с машиной. Владелец (если он был за рулём) выспался, посмотрел записи и пошёл качать права.
Это не сколько не оправдявает действия инстпекторов по прокаляванию шин.