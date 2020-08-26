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В Канске инспекторы ДПС прокололи шины авто, но оказалось, что все не так однозначно

В Канске инспекторы ДПС прокололи шины авто, но оказалось, что все не так однозначно (6 фото + 3 видео)

Автор:
26 августа 2020 09:43
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Канск   Красноярский край   авто   видео   гибдд   нарушения   транспорт   
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Возмутительное видео появилось в соцсетях - сотрудники ГИБДД прокалывают колеса припаркованной машины. Интернет-пользователи подняли волну негодования,но через время даже отнеслись к инспекторам с пониманием.

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Метки: Канск   Красноярский край   авто   видео   гибдд   нарушения   транспорт   
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45  комментариев
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23k
Fat Lynx Час назад
Я ничего не понял...
Там можно парковаться?
Зачем они это сделали?
Что им помешало сжечь машину вместе с регистратором?
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3k
кот базилий Минуту назад
Как шпана действуют, да они и есть шпана законная.
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10k
* 5 минут назад
Машина стоит, водителя нет... Зачем колоть колеса? Эвакуатор можно вызвать, если вообще надо.
Это как прийти домой к человеку, а если нет, сломать дверь или мебель покрошить. Бред какой-то.
Они водилу собрались наказать или машину? И странно, что стекла тонированные не разбили тогда уж, если они причина раздора.
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23
wr1 12 минут назад
прокол шины - это попытка задержания?? кого?? машины или водителя , которого в машине не было
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23
wr1 13 минут назад
представители власти должны быть безупречны и действовать только в рамках закона. Ибо бесконтрольное расширение их полномочий, основанное на субъективном восприятии, может пагубно отразиться даже на тех, кто сейчас оправдывает действия полиции. Сфабриковать против вас доказательства или лишить вас имеющихся доказательств таким полицейским легко. Подумайте об этом - что вы можете сами попасть в ловушку своих мнений о бесспорном праве полиции применять насилие в отношении правонарушителя.
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3k
Дмитрий Горчилин 17 минут назад
Если автомобиль не остановился и найден без водителя- эвакуатор, штрафплощадка. Пусть дальше разъясняет подробности. Зачем шины-то колоть?
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16k
иванов дмитрий 20 минут назад
А если сотрудник ДПС будет вымогать взятку , его можно бейсбольной битой сразу отлупить ?
Он оборотень , сволочь и закон нарушает !
Или это другое и тут только по закону ?
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30k
Игорь Полчаса назад
Если водитель не остановился по требованию сотрудников ГИБДД, значит, у него были на то причины. И тонировака, думаю, не самая веская причина.

Моё мнение: бухой водитель сумел скрыться от экипажа ГИБДД, покинуть своё ТС, убежать, отоспаться, а потом пришёл и начал качать права.

Насколько правомочно действовали инспектора - проверка покажет, но похоже, что они переусердстовали.
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7k
harlamov Полчаса назад
Я за ментов. Бухое быдло беспределит, получает ответочку. Еще прав лишить и дать 15 суток.
Что должны делать гайцы? Уменьшать смертность на дорогах, это самое важное. Вот они и защитили жителей города. Придет бухарик, а уехать никуда не сможет. Браво смелым и находчивым гайцам. А действуют они таким образом из-за материальной необеспеченности. Были бы у них блокираторы-эвакуаторы и проблем не было. А так крутятся как могут. Главное решают поставленную задачу, а не плюют на безопасность граждан.
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1k
Alex Trahtenberg harlamov 17 минут назад
для этого есть эвакуаторы и штрафстоянка..давно отработаная схема..и государству больше прибыли и забирать заипется
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6k
Акакий 36 минут назад
просто без разговоров стекла бить.
машину на штрафстоянку.
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1k
Kruma 44 минуты назад
Тупость какая-то, увозите на штрафстоянку и досвидос.
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2k
Нескучный сад 53 минуты назад
Канск город маленький. В местном ГИБДД об эвакуаторах и штраф-стоянках не слышали
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1k
Kmach 55 минут назад
По человечески ГИБДДшников понять можно, но с точки зрения закона виноваты обе стороны. Как следствие обе стороны должны нести ответственность.
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10k
Марсианин 55 минут назад
И водила мудаг, безусловно. Но и инспекторы дырявить колеса права НЕ ИМЕЛИ. Тут или живем в правовом государстве, или по понятиям.
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2k
Черчек Час назад
А это не там Канский кинофестиваль проходит? :)
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−80
............ Час назад
если бабло предлагали , значит было нарушение со стороны ментов, а проверка тонировки, мне кажется дело шитое...
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1k
Анатолий ............ 40 минут назад
*издёшь это. Это же очевидно, никто ему ничего не предлагал.
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1k
fraxinus Анатолий 18 минут назад
Пока очевидно только то, что менты неуставняком.
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−22
Edgars An Час назад
И лобовуху за одно разбить.
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−22
Edgars An Час назад
Надо - было прострелить.
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2k
Борис Карабанов Час назад
Вау! Дилемма. Обычно фишкяне обеими руками голосуют за самосуд. Ну, а теперь? Или, "здесь играем, а здесь не играем"?
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22k
Carma Warrior Час назад
С каких пор порча личного имущества граждан стала правомерной?
Я еще понимаю в случае погони, когда видают колючку поперег дороги, но тут автомобиль стоял на месте. В чем проблема была поставить блокиратор или экавуировать на штаф стоянку авто?
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30k
Игорь Carma Warrior 16 минут назад
За что? Блоикратор, эвакуация - это когда машина стоит в неположенном месте. В гаражном кооперативе нельзя поставить машину рядом с гаражом? С каких пор.

Тут всё несколько сложнее... Инспекторам надо было наказывать того, кто был за рулём, но он успел смыться. Доказать, что в момент нарушения машиной управлял владелец - проблематично. А кого-то другого искать - тот ещё геморрой, тем более, что стёкла тонированные.

Моя версия произошедшего: бухой водитель смылся на машине от экипажа ГИБДД, припарковался в гаражном кооперативе и сбежал (скорее всего не далеко), потом он или кто-то стал снимать то, что происходило рядом с машиной. Владелец (если он был за рулём) выспался, посмотрел записи и пошёл качать права.

Это не сколько не оправдявает действия инстпекторов по прокаляванию шин.
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22k
Carma Warrior Игорь 8 минут назад
Но тем не менее, машина уехала от законный представителей власти не подчинившись требованиям. Как по мне эвакуация авто более логично, чем резать колеса. А там бы владелец бегал доказывал кто был за рулем и какого [мат]хал...и про тонировку тоже,
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913
Loczi Час назад
Проколоть шины это что-то типа наказания от сотрудника ?
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14k
Anna Loczi 47 минут назад
это как блюдо от шеф-повара
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