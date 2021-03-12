На Украине истребитель сгорел после пьяного ДТП

Источники отмечают, что в результате столкновения военный самолет загорелся. В ГСЧС Киевской области сообщили, что их не вызывали – работала спасательная служба аэродрома.



Из-за аварии самолет получил термические и механические повреждения двигателя и других агрегатов боевой машины. А водитель авто получил ушибы грудной клетки и мягких тканей лица.

МиГ-29 – легкий фронтовой истребитель. По данным Wikipedia, на вооружении украинских ВВС – ориентировочно 37 таких самолетов. На данный момент МиГ-29 считаются морально устаревшими. Но есть их модернизированные версии: МиГ-29-МУ1 и МиГ-29-МУ2.



Судя по бортовому номеру пострадавшего в аварии истребителя МиГ, он относится к версии МиГ-29-МУ1. Именно этот самолет вероятно был передан ВВС Украины в 2018 году. На данный момент в Украине всего 12 таких самолетов. И лишь 1 МиГ-29-МУ2.