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На Украине истребитель сгорел после пьяного ДТП

На Украине истребитель сгорел после пьяного ДТП (3 фото)

Автор:
12 марта 2021 19:52
Метки: Україна   авария   миг-29   
990
3
МиГ-29 ВВС Украины, сгоревший после пьяного ДТП.

Источник:

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Метки: Україна   авария   миг-29   
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19  комментариев
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8k
Sasa 3 часа назад
Таран засчитан! Орден ФСБ заслужил!
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3k
Виталий Лынов Полчаса назад
Жгите хохлы, жгите
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1k
integral11 Полчаса назад
Как там в фильме "В бой идут одни старики...", "Выходи один на один, на взлете бить не буду!".
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5k
Анна Петрикова 44 минуты назад
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145
Племянник Путина 2 часа назад
у хохлов есть самолёты?
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311
Вадим 2 часа назад
"Именно этот самолет вероятно был передан ВВС Украины в 2018 году."
То есть хохлы нам запрещают эксплуатацию АН-124, прекратили поставки двигателей с Мотор-Сич, а мы им МИГи передаём? Или я что-то не понимаю?
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1k
Алек Сандр Вадим 2 часа назад
А где-то было написано, что передан Россией??
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7k
uutb Автор поста Вадим 2 часа назад
Скорее всего, передали кто-то из стран бывшего "Варшавского договора"- Польша или Венгрия, может Болгария. Вообщем вариантов много, но никак не Россия.
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278
Maximka Вадим 2 часа назад
Передали в войска после модернизации или капремонта. Мы тут ни при чем.
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7k
uutb Автор поста Maximka Час назад
Так и есть! Вот нашел видео Борт под номером "08"на 22 секунде

Модернизация МиГ-29 осуществлялась Львовским государственным авиационно-ремонтным заводом. В версии МиГ-29МУ1 модернизация предусматривала:

увеличение дальности поражения целей;
модернизацию РЛС;
интегрированную систему спутниковой навигации;
расширение функций бортовых систем.
Ссылка www.youtube.com
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8k
Андрей Ма-С 2 часа назад
Ссылка www.youtube.com
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80k
Taras Kozalupko 2 часа назад
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−1
Котофей 2 часа назад
Капитану так-то 47 годиков. На самом взлете карьеры...
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31k
Alex 2 часа назад
Правильной дорогой идете, хохлы
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9k
ГородДомов 2 часа назад
это последний истребитель или ещё есть???
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3k
au3 2 часа назад
"....автомобиля на еврономерах ...."

А номера то литовские :) Братская помощь литувисосов украм :)
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22k
Мойша 3 часа назад
Хохлы'с...
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31k
Mamin Sibiriak 3 часа назад
<<< водитель авто получил ушибы мягких тканей лица >>>

но уже после ДТП.
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256k
Booharik 3 часа назад
Не стоит переживать. Государства, когда-то входившие в Варшавский договор, или запчастей подбросят, или самолётов, избавятся от того, что не проходит по натовским нормативам.
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uutb

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