На Украине истребитель сгорел после пьяного ДТП

990
3
МиГ-29 ВВС Украины, сгоревший после пьяного ДТП.
По данным, которые стали известны, исполняющий обязанности инженера второй эскадрильи военной части А1789 капитан Ш. 1974 г.р., находясь в состоянии алкогольного опьянения (0,2 промилле) и управляя личным автомобилем Volkswagen Touran, выехал на территорию рулевой дорожки аэродрома воинской части, где допустил столкновение с задней частью военного самолета МиГ-29, который в то время буксировался к месту стоянки.
В комментах в Facebook сообщается, что у водителя автомобиля на еврономерах после освидетельствования была зафиксирована доза алкоголя 0,2 промилле. Это немного.
В комментах в Facebook сообщается, что у водителя автомобиля на еврономерах после освидетельствования была зафиксирована доза алкоголя 0,2 промилле. Это немного.
Источники отмечают, что в результате столкновения военный самолет загорелся. В ГСЧС Киевской области сообщили, что их не вызывали – работала спасательная служба аэродрома.
Из-за аварии самолет получил термические и механические повреждения двигателя и других агрегатов боевой машины. А водитель авто получил ушибы грудной клетки и мягких тканей лица.
МиГ-29 – легкий фронтовой истребитель. По данным Wikipedia, на вооружении украинских ВВС – ориентировочно 37 таких самолетов. На данный момент МиГ-29 считаются морально устаревшими. Но есть их модернизированные версии: МиГ-29-МУ1 и МиГ-29-МУ2.
Судя по бортовому номеру пострадавшего в аварии истребителя МиГ, он относится к версии МиГ-29-МУ1. Именно этот самолет вероятно был передан ВВС Украины в 2018 году. На данный момент в Украине всего 12 таких самолетов. И лишь 1 МиГ-29-МУ2.
Из-за аварии самолет получил термические и механические повреждения двигателя и других агрегатов боевой машины. А водитель авто получил ушибы грудной клетки и мягких тканей лица.
МиГ-29 – легкий фронтовой истребитель. По данным Wikipedia, на вооружении украинских ВВС – ориентировочно 37 таких самолетов. На данный момент МиГ-29 считаются морально устаревшими. Но есть их модернизированные версии: МиГ-29-МУ1 и МиГ-29-МУ2.
Судя по бортовому номеру пострадавшего в аварии истребителя МиГ, он относится к версии МиГ-29-МУ1. Именно этот самолет вероятно был передан ВВС Украины в 2018 году. На данный момент в Украине всего 12 таких самолетов. И лишь 1 МиГ-29-МУ2.
Источник:
Ссылки по теме:
- Не царское это дело, пристёгиваться за рулём
- Полёт за рулем BMW из Питера в Москву на скорости в 230 км/ч закончился вполне предсказуемо
- "Не трамвай – объедет": таксист решил рвануть по рельсам
- Киевлянка дважды врезалась в одно и то же авто, потому что волновалась
- Под Москвой зенитный ракетный комплекс попал в ДТП
55
Понравилось55
Новости партнёров
Загрузка...
То есть хохлы нам запрещают эксплуатацию АН-124, прекратили поставки двигателей с Мотор-Сич, а мы им МИГи передаём? Или я что-то не понимаю?
Модернизация МиГ-29 осуществлялась Львовским государственным авиационно-ремонтным заводом. В версии МиГ-29МУ1 модернизация предусматривала:
увеличение дальности поражения целей;
модернизацию РЛС;
интегрированную систему спутниковой навигации;
расширение функций бортовых систем.
А номера то литовские :) Братская помощь литувисосов украм :)
но уже после ДТП.