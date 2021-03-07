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В Иркутске взбесившийся трамвай разбил девять автомобилей

В Иркутске взбесившийся трамвай разбил девять автомобилей (4 фото + 2 видео)

Автор:
07 марта 2021 15:39
Сообщество : Аварии
Метки: ДПТ   Иркутск   авария   автомобили   видео   трамвай   
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Ранним утром, 5 марта, из депо вышел трамвай. Через пару часов у него вышли из строя два из четырёх двигателей.

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Метки: ДПТ   Иркутск   авария   автомобили   видео   трамвай   
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4k
Иван 2 часа назад
Как у трамвая могут отказать все тормоза?
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1k
Bhaal Иван 2 часа назад
Так там основной тормоз электродинамический. Он на движки завязан. Движки не работали вот и результат.
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544
Колючий 16 минут назад
Простите пожалуйста, а какого хрена на трамвайных путях делали автомобили?
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2k
RoseM Колючий 4 минуты назад
У вас своей машины нет?

Или есть, но знание ПДД для вас необязательно?
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569
zeros68 Полчаса назад
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1k
Чучело Мяучело Полчаса назад
Не удивлен. У нас по Барнаулу бегала татра с гордой надписью "5 000 000 км". Пять миллионов, Карл! Куда такие пробеги...
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3
Андрей Полчаса назад
А что все "пострадавшие " делали на рельсах ? Ладно , если на красный - на перекресток его вынесло бы .... А так - не фиг по трамвайным путям ездить , а если заехал - так оглядывайся ежесекундно . У нас в городе - вдоль путей сплошная , прерывается только в местах выезда из дворов и на перекрестках , заезд , пересечение чревато .
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2k
Vasil Андрей 22 минуты назад
Не везде так, во многих городах по трамвайным путям можно ездить, а поворачивать не лево так обязательно с трамвайных путей.
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2k
RoseM Андрей 2 минуты назад
С ПДД вы незнакомы.

Догадаться, что не во всех городах трамвайные пути отделены от основной проезжей части вы сами не смогли.

Андрей, сколько вам лет и в какой отрасли вы вред стране наносите?
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91
bobobo 42 минуты назад
Восстание машин
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57k
Опиум для народа 50 минут назад
Вот так вот в рейс неосвященный трамвай выпускать! Шах и мат,безбожники!
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18k
Виталий Кот 51 минуту назад
не,ну если по совести то трамвай прав,
он по рельсам ехал,а вот все остальные участники дтп,
казлы и питарасы ...
имха канеш
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2k
RoseM Виталий Кот Минуту назад
ПДД не ваш конек.

Вы - пожизненый пешеход?
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16k
Сталкер Час назад
Трамвай – страшная сила...
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525
Миша Час назад
Сбылась мечта всей его жизни, раздолбать всех этих подвижных.
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46k
Albert GER Час назад
Вспомнил историю с литовской девушкой Марите Бижите.
Она в городе Рудный (Казахстан) спасла 2х девочек вытолкнув их из под машины. Сама погибла. В её честь в Рудном назвали эту улицу . Улица Марите есть в Рудном и сегодня. И памятник ей есть.
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397
Александр Задорожный 2 часа назад
Интересно, за чей счёт "банкет"?
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17k
Андрей Иванов Александр Задорожный 2 часа назад
Страховой компании
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3k
Владимир Андрей Иванов 2 часа назад
хрен там что страховая выплатит,они будут давить на то что,водитель зная о неисправностях продолжил движение.скорее всего вагоный,который вожатый попал.
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5k
кот базилий Андрей Иванов 46 минут назад
Гос транспорт не страхуется ОСАГО по закону, это только с нас дерут как хотят.
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17k
Андрей Иванов кот базилий 43 минуты назад
Все перевозки страхуются, подвижной состав также, даже пассажиры страхуются. Поэтому и ОСАГО не платят, платят по-другому
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2k
RoseM Андрей Иванов 44 секунды назад
Но животные об этом не знают...

Хвост! Вот их документ! ))))
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