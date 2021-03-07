В Иркутске взбесившийся трамвай разбил девять автомобилей

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Ранним утром, 5 марта, из депо вышел трамвай. Через пару часов у него вышли из строя два из четырёх двигателей.
Вагоновожатый принял решение самостоятельно вернуть неисправный транспорт в депо и, высадив всех пассажиров, отправился в путь. В районе железнодорожного вокзала у злополучного трамвая ещё и все тормоза отказали. И тут началось самое интересное.
Первой под неуправляемого железного великана попала учебная машина, за рулём которой находилась девушка. Она собиралась, под руководством инструктора совершить манёвр, но не успела. Лёгкий автомобиль не сумел остановить трамвай, который уверенно набирал скорость, спускаясь с горки.
Ещё целый километр он, звеня и громыхая, нёсся по улице пока, наконец, не врезался в небольшое скопление автомобилей.
Ещё больше подробностей в этом видео.
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Или есть, но знание ПДД для вас необязательно?
Догадаться, что не во всех городах трамвайные пути отделены от основной проезжей части вы сами не смогли.
Андрей, сколько вам лет и в какой отрасли вы вред стране наносите?
он по рельсам ехал,а вот все остальные участники дтп,
казлы и питарасы ...
имха канеш
Вы - пожизненый пешеход?
Она в городе Рудный (Казахстан) спасла 2х девочек вытолкнув их из под машины. Сама погибла. В её честь в Рудном назвали эту улицу . Улица Марите есть в Рудном и сегодня. И памятник ей есть.
Хвост! Вот их документ! ))))