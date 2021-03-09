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Пьяный вахтовик в Новом Уренгое угнал "Урал" и протаранил полицейский "УАЗ"

Пьяный вахтовик в Новом Уренгое угнал "Урал" и протаранил полицейский "УАЗ" (6 фото + 1 видео)

Автор:
09 марта 2021 07:29
Сообщество : Аварии
Метки: Новый Уренгой   авария   вахта   дпс   пьяный за рулем   урал   
991
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За вахтовкой, которой управлял нетрезвый 23-летний водитель, были вынуждены гнаться несколько экипажей ДПС. Кто-то решил отметить весенний праздник с огоньком!

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Метки: Новый Уренгой   авария   вахта   дпс   пьяный за рулем   урал   
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5  комментариев
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108
bobobo 2 часа назад
Развелось ментов. Отдыхающему вахтовику и проехать негде.
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2k
Aristarx 2 часа назад
Коля?
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8k
Анатолий Aristarx 2 часа назад
Аристарх?
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652
Виктор Aristarx 22 минуты назад
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45k
noName 2 часа назад
15 суток!?Как по мне, за такие гонки давно пора ввести ответственность в рамках уголовного кодекса.Если бы вместо буханки было бы что то ниже,урал бы снес и незаметил.Да и в буханке из безопасности только иконки...
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