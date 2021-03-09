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За вахтовкой, которой управлял нетрезвый 23-летний водитель, были вынуждены гнаться несколько экипажей ДПС. Кто-то решил отметить весенний праздник с огоньком!
В соцсетях Нового Уренгоя обсуждают лихие гонки водителя вахтового авто и ДПС. В ночь на 7 марта молодой человек угнал автомобиль «Урал» и отправился кататься по городу.
Но алкогольное опьянение - не шутка, и, нарушая все возможные правила дорожного движения, лихач не справился с управлением большегрузом и, в конце концов, протаранил полицейский "УАЗ" Двум стражам порядка пришлось оказывать медицинскую помощь.
Выясняются причины, по которым 23-летний вахтовик угнал служебную машину, а интернет-посетители местного паблика в ВК предположили, что парень просто взял "потестить" вахтовку. Как бы то ни было, лихач помещен под стражу на 15 суток - будет время, чтобы обдумать свое поведение.
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Метки: Новый Уренгой авария вахта дпс пьяный за рулем урал
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