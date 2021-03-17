Военный «Тигр» против Матиза

На Крымской трассе столкнулись военный "Тигр" с Матизом. В Матизе вроде все живы, но госпитализированы.

Как по мне немного спорное ДТП. С одной стороны у спецтранспорта есть приоритет, но надо двигаться безопасно для окружающих. С другой на Матизе прогавил безопасное торможение и прижаться правее. Считаю что виноваты и Тигр и Матиз, но кто-то в большей степени, кто-то в меньшей.

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Присутствует ненормативная лексика!

Источник: В районе Большой Ялты, между поселками Кацивели и Понизовка, произошло дорожное-транспортное происшествие с участием 900-килограммового автомобиля Matiz и 7-тонного армейского бронеавтомобиля-вседорожника «Тигр».



В результате ДТП девушка-водитель легковушки и ее пассажир с травмами внутренних органов доставлены в Ливадию — в Ялтинскую городскую больницу.