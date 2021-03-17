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Военный «Тигр» против Матиза

Военный «Тигр» против Матиза (2 фото + 1 видео)

Автор:
17 марта 2021 11:57
Сообщество : Аварии
Метки: matiz   Крым   тигр   
1383
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1
На Крымской трассе столкнулись военный "Тигр" с Матизом. В Матизе вроде все живы, но госпитализированы.
Как по мне немного спорное ДТП. С одной стороны у спецтранспорта есть приоритет, но надо двигаться безопасно для окружающих. С другой на Матизе прогавил безопасное торможение и прижаться правее. Считаю что виноваты и Тигр и Матиз, но кто-то в большей степени, кто-то в меньшей.

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Метки: matiz   Крым   тигр   
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37  комментариев
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45k
noName 3 часа назад
Вины тигра нет!Было сопровождение экипажа ДПС,с включенными спецсигналами,какого хера он сунулся!?Проскочить решил,ну молодец,проскочил!
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60k
Доктор Джонс 37 минут назад
"прогавил безопасное торможение"... ?
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369
Собака 55 минут назад
Пограничная служба ФСБ России, 12 регион. Какая-то суета у границы.
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7k
kaboza 2 часа назад
поцарапал тигру...
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151
Семен kaboza 8 минут назад
Не поцарапал, а нарушил целостность грязевого покрытия
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12k
Роберт Шекли 2 часа назад
Как все смотрят видео?
На матизе водитель не заметил впереди стоявший авто и применил экстренное торможение, в результате чего авто начало заносить правее и прямо в черный авто. Водитель не придумал ничего лучше как вывернуть колеса влево под Тигра
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40k
Евгений 2 часа назад
Судя по видео, матиз занесло и он подставил переднюю правую сторону. А вот по какой причине матиз потащило влево - вопрос.
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4k
TirAn 3 часа назад
покупайте БТРы
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835
Андрей TirAn 55 минут назад
Не выгодно - 40л/100 км расход "жижки"...)))
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138
илья 3 часа назад
комменты как всегда...
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2k
Альберт Шавлаков 3 часа назад
Если кому-то покажется, что военные "летели", то на видео довольно четко видно, что тигр проезжает за одну секунду 5 черных полос на бордюре... На фотках можно прикинуть расстояние между серединами этих полосок - это где-то около 2-х метров. Может чуть более... Так вот, 5 полосок по 2 метра за секунду это 10 метров в секунду или 36 километров в час, ну или немного больше. Но точно не больше 60 км\ч.
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5k
kleyman 3 часа назад
Странно, обычно когда осуществляется перегон военной техники, это всегда кортеж, спереди и позади которого всегда едет пара машин ГИБДД, при том на некотором отдалении, чтобы как раз избежать подобной ситуации, дав водителю время перестроится.
Да и несколько раз с такими кортежами в подмосковье встречался, они всегда едут в одной полосе и ни разу по встречке.
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23k
Dobry vojak Svejk kleyman 3 часа назад
ВАИ, не ГИБДД
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2k
Альберт Шавлаков kleyman 3 часа назад
Ну посмотрите же еще раз видео: там и сопровождение с мигалками и сиреной, и водители прижались к обочине чтобы пропустить, а вот на матизе торопится, видимо... Вот и результат.
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5k
kleyman Альберт Шавлаков 3 часа назад
Ну если судить по видео, то как раз и получается, что и гайцы и за ними вояки, резко выехали на встречку. Ведь съёмка ведётся как раз по направлению их движения.
Кроме того, чётко видно стоящую на встречной полосе машину.
Хотя разметка там конечно странная.
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8k
владимир kleyman 3 часа назад
А то что рег и впереди него и слева машины стоят! Вам ни о чём не сказало?!
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11k
Анатолий Соколов kleyman 3 часа назад
так стоящая машина судя по горящим фарам и противотуманкам как раз прижалась к обочине пропуская встречную колонну - а [мат] на матизе видимо в туалет спешил ...
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68k
Из Донецка. 3 часа назад
Тигр это фактически бронетранспортер который двигался по встречке..Армия должна платить женщине за этот случай..Такое часто случается в Мире..
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49k
stabskapitan Из Донецка. 3 часа назад
Номера то пограничные, при чем тут армия?
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68k
Из Донецка. stabskapitan 3 часа назад
Где служат пограничники?.. Давайте похмеляйтесь и просыпайтесь....
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49k
stabskapitan Из Донецка. 3 часа назад
в ФСБ
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11k
Анатолий Соколов Из Донецка. 3 часа назад
в пдд прописано, что если вам навстречу едет машина с включенными мигалками - то нужно снизить скорость и прижаться к краю дороги - что сделал водитель камри - а дибил на матизе поехал его объезжать под колёса броневика ...
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68k
Из Донецка. Анатолий Соколов 2 часа назад
Что ты хочешь от бабы за рулем?..
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1k
Конь Юлий 3 часа назад
Как они в этой блохе ещё живы остались? Матизовод зевнул явно.
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2k
Pechenegiatakuyt 3 часа назад
Зря дернула рулем влево, надо было в круз лететь.. а так суммировались две скорости и последствия тяжелее
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10k
Хью́берт Pechenegiatakuyt 3 часа назад
Скорости не суммируются.
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2k
Альберт Шавлаков Хью́берт 3 часа назад
С чего бы в друг? Очень даже суммируются. Видимо, вы имеете ввиду, что в данном случае не в их сумме проблема, а в импульсе?
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10k
Хью́берт Альберт Шавлаков 3 часа назад
Да.
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36k
dima423 3 часа назад
ну да, печально...но матиз тут сам виноват...
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3k
Денис Колосов 3 часа назад
ехала колонна со спец сигналами, на кой на матизе просочится решила..
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423
Monher 3 часа назад
Е@ашек за рулём ловить не надо и будет всем лучше
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13k
Сергей 4 часа назад
Причём тут Тигр? Дурень на Матизе сам нырнул под него. В тлефончиГ Фтыкал?
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