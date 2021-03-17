Военный «Тигр» против Матиза

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На Крымской трассе столкнулись военный "Тигр" с Матизом. В Матизе вроде все живы, но госпитализированы.
Как по мне немного спорное ДТП. С одной стороны у спецтранспорта есть приоритет, но надо двигаться безопасно для окружающих. С другой на Матизе прогавил безопасное торможение и прижаться правее. Считаю что виноваты и Тигр и Матиз, но кто-то в большей степени, кто-то в меньшей.
Как по мне немного спорное ДТП. С одной стороны у спецтранспорта есть приоритет, но надо двигаться безопасно для окружающих. С другой на Матизе прогавил безопасное торможение и прижаться правее. Считаю что виноваты и Тигр и Матиз, но кто-то в большей степени, кто-то в меньшей.
Источник:
В районе Большой Ялты, между поселками Кацивели и Понизовка, произошло дорожное-транспортное происшествие с участием 900-килограммового автомобиля Matiz и 7-тонного армейского бронеавтомобиля-вседорожника «Тигр».
В результате ДТП девушка-водитель легковушки и ее пассажир с травмами внутренних органов доставлены в Ливадию — в Ялтинскую городскую больницу.
В результате ДТП девушка-водитель легковушки и ее пассажир с травмами внутренних органов доставлены в Ливадию — в Ялтинскую городскую больницу.
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На матизе водитель не заметил впереди стоявший авто и применил экстренное торможение, в результате чего авто начало заносить правее и прямо в черный авто. Водитель не придумал ничего лучше как вывернуть колеса влево под Тигра
Да и несколько раз с такими кортежами в подмосковье встречался, они всегда едут в одной полосе и ни разу по встречке.
Кроме того, чётко видно стоящую на встречной полосе машину.
Хотя разметка там конечно странная.