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McTrain: взлет и падение амбициозного плана McDonald's по завоеванию железных дорог

McTrain: взлет и падение амбициозного плана McDonald's по завоеванию железных дорог (6 фото)

Автор:
29 декабря 2020 08:31
Сообщество : Автомир
Метки: McDonald's   McTrain   авто   вагон-ресторам   интересно   поезд   транспорт   фаст-фуд   
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Посещение ресторанов McDonald's во всем мире означает, что Вы сможете быстро, достаточно не дорого и иногда вкусно удовлетворить непреодолимое желание съесть что-нибудь вредное. Ассортимент продукции и дизайн интерьеров в целом стандартизирован, но иногда случаются и отступления от канонов.
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Метки: McDonald's   McTrain   авто   вагон-ресторам   интересно   поезд   транспорт   фаст-фуд   
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23k
aolti 2 часа назад
Неужели среди немецких топ-менеджеров Макдональдса не нашлось ни одного, который учел бы все эти нюансы?
Я не говорю про стоимость электроэнергии - она действительно стала неожиданностью, а вот издержки на невозможную логистику полуфабрикатов и расходки, на возврат/перемещение работников вагона-ресторана - это же очевидность...
Вообще, очень поучительная и интересная статья для предпринимателей и менеджеров. Лучше всего учиться на чужих ошибках. А для того, чтобы не допускать своих - проходить весь путь - с самого низа до верха.
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13k
Hairy. Полчаса назад
Как-то в конце 90х довелось откушать в маке на каком-то жд вокзале в Берлине, так там эта забегаловка оказалась настолько замызганной и обшарпанной, что не удивительно, что мактрэин не пошел на неметчине.
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