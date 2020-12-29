McTrain: взлет и падение амбициозного плана McDonald's по завоеванию железных дорог

Посещение ресторанов McDonald's во всем мире означает, что Вы сможете быстро, достаточно не дорого и иногда вкусно удовлетворить непреодолимое желание съесть что-нибудь вредное. Ассортимент продукции и дизайн интерьеров в целом стандартизирован, но иногда случаются и отступления от канонов.
Например, в 1990-х годах в Германии McDonald's пытался запустить вагон-ресторан. Причем, не какой-то списанный вагон использовали в качестве ресторана, а настоящий вагон-ресторан пустили по железной дороге!
Проект под неофициальным названный McTrain стартовал в 1992 году, когда Deutsche Bundesbahn (Немецкая федеральная железная дорога) решила попробовать отдать питание пассажиров на аутсорсинг. Deutsche Bundesbahn передали в управление McDonald's два вагона-ресторана, которые были необходимым образом переоборудованы. Передвижные рестораны McDonald's были запущены в эксплуатацию зимой 1993 года по маршруту Гамбург - Берхтесгаден, т.е. практически через всю страну.
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McTrain предлагал два варианта меню, на завтрак и обед/ужин, состоящее как из традиционных американских бургеров, так и европейских блюд: венские колбаски и спагетти. Пассажиры размещали заказы либо у бродящий по составу официантов, либо самостоятельно посетив ресторан, где размещалось 27 посадочных мест, и еще 8 человек могли разместиться у высоких столиков. Значительную часть вагона-ресторана занимала кухня.
Несмотря на популярность американского фаст-фуда, европейские путешественники не спешили посещать McTrain - взыскательных пассажиров отпугивала репутация McDonald's как производителя дешевой еды, причем производство в вагоне-ресторане обходилось совсем не дешево! Потребление электроэнергии оказалось гораздо выше, чем у традиционного вагона-ресторана, требовалось специфичное оборудование, а пополнение запасов сырья по маршруту следования поезда стало кошмаром для логистов. Плюс возникла проблема с персоналом: когда заканчивалась смена повара, он находился в сотнях километров от места, где начал работу - требовалось оплачивать проживание, либо обратную дорогу, что существенно увеличивало затраты.
Осложняло ситуацию и развитие региональных авиаперевозок, пассажиры начинали предпочитать более быстрый транспорт. McTrain просуществовал всего два года и в 1995 году передвижной McDonald's прикрыли. Сегодня McTrain существует только на фотографиях, которые путешествуют по интернету, а также в воспоминаниях немцев, отведавших БигМак пересекая Германию на поезде. Но идея была прикольная!
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Я не говорю про стоимость электроэнергии - она действительно стала неожиданностью, а вот издержки на невозможную логистику полуфабрикатов и расходки, на возврат/перемещение работников вагона-ресторана - это же очевидность...
Вообще, очень поучительная и интересная статья для предпринимателей и менеджеров. Лучше всего учиться на чужих ошибках. А для того, чтобы не допускать своих - проходить весь путь - с самого низа до верха.