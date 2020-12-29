McTrain: взлет и падение амбициозного плана McDonald's по завоеванию железных дорог

Осложняло ситуацию и развитие региональных авиаперевозок, пассажиры начинали предпочитать более быстрый транспорт. McTrain просуществовал всего два года и в 1995 году передвижной McDonald's прикрыли. Сегодня McTrain существует только на фотографиях, которые путешествуют по интернету, а также в воспоминаниях немцев, отведавших БигМак пересекая Германию на поезде. Но идея была прикольная!