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Неравнодушный автомобилист из Красноярска очистил от снега чужой автомобиль

Неравнодушный автомобилист из Красноярска очистил от снега чужой автомобиль (1 фото + 1 видео)

Автор:
05 февраля 2021 13:11
Сообщество : Автомир
Метки: авто   автомоблист   видео   доброта   забота   лень   прикол   снег   
337
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Очистивший чужую машину от снега красноярец стал героем интернета. На размещенном ролике видно, как заботливый автомоблист выходит из своей машины и чистит специальной щеткой фонари чужого автомобиля.

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Метки: авто   автомоблист   видео   доброта   забота   лень   прикол   снег   
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12  комментариев
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190
WadDad 40 минут назад
Сколько же таких мудил на дороге. Они в мою логику и мировосприятие никак не укладываются. Это же твоя, дурак, жизнь. От любой мелочи на дороге зависит твоя жизнь , ну или свобода, на худой конец. Я так же не понимаю тех, кому лень смахнуть снег с заднего стекла. Как вы машину водите?! У вас что, обогрев заднего стекла отсутствует? А ещё некоторые возят сугроб на крыше. Если такой выедет на трассу, так он запросто может убить кого-то, кто едет сзади. Слетит такой сугроб и либо под колёса, что может вкупе с испуганным рывком руля услать машину в занос, либо на лобовуху.
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9k
quam mordet Полчаса назад
ну а номер то заодно чего не протер :)
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34k
dima423 39 минут назад
Никогда не понимал дебилов которые садятся прямо в не почищенную машину и едут, с закрытым задним стеклом, фарами...а иногда и с боковыми и лобовуху то не всю очистят...танкисты херовы... Мне кажется они и срать ходят не снимая штанов))
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7k
SSD 53 минуты назад
За рулем тетка - инфа 146%. Им лень чистить, они окошко себе прочистят и сидят там, зеркала не нужны и сзади ей видеть не обязательно, так как "она - не оборачивается и идет только вперед с высоко поднятой головой". Обратите внимание на дороге.
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28k
Минчанин SSD 47 минут назад
Да и не тёток, но и мужиков заднеприводных хватает.
Потом это всё летит в лобовики сзади идущим авто.

Вон, вчера такое же чудо в соседней ветке отметилось:
"Зпвожу машину, даю 5 минут прогнать масло и выезжаю. На дороге по газам и всё сдуло. В 6.30 даже материть никто не будет."

И оно, представляете, считает такое поведение нормальным.
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57k
Опиум для народа 58 минут назад
А потом этот снежный п"дарас будет п"здеть что у него и поворотники работают и стопари горят. Согласен с нижним комментом полностью.
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32
Hunde Beißer2 Час назад
Лучше бы ипало водиле начистил...
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26k
Антон Hunde Beißer2 53 минуты назад
Зачем? Более интеллигентного способа показать, что водитель дурак не существует.
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5k
Игорь Hunde Beißer2 44 минуты назад
С языка снял :)
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32
Hunde Beißer2 Антон 44 минуты назад
Шину что ли проколоть?!
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Антон Hunde Beißer2 Полчаса назад
Нет, то что он и сделал. Все остальные предлагаемые вами способы несут проблемы сделавшему.
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