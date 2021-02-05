Неравнодушный автомобилист из Красноярска очистил от снега чужой автомобиль

Очистивший чужую машину от снега красноярец стал героем интернета. На размещенном ролике видно, как заботливый автомоблист выходит из своей машины и чистит специальной щеткой фонари чужого автомобиля.
Авторский пост
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Потом это всё летит в лобовики сзади идущим авто.
Вон, вчера такое же чудо в соседней ветке отметилось:
"Зпвожу машину, даю 5 минут прогнать масло и выезжаю. На дороге по газам и всё сдуло. В 6.30 даже материть никто не будет."
И оно, представляете, считает такое поведение нормальным.