Неравнодушный автомобилист из Красноярска очистил от снега чужой автомобиль

Очистивший чужую машину от снега красноярец стал героем интернета. На размещенном ролике видно, как заботливый автомоблист выходит из своей машины и чистит специальной щеткой фонари чужого автомобиля.

0 Похоже, водитель почищенного авто даже ничего не заметил...