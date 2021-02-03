В Тверской области на загородной дороге в Кимрском районе 30-летний водитель «ГАЗели» выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с Renault Logan и Toyota Hilux. В результате аварии пострадала женщина.
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Травмы получила 36-летняя женщина-водитель автомобиля Toyota, которая не была пристегнута ремнем безопасности.
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Может теперь дойдёт что ремни придумали не простотак! у тебя может быть крутая машина, но законы физики всегда круче!
Но какого ляда овца на Тойоте сам ехала чуть ли не посередине дороги????