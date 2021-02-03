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Авария дня. В Тверской области водитель «ГАЗели» выехал на встречку

Авария дня. В Тверской области водитель «ГАЗели» выехал на встречку (6 фото + 1 видео)

Автор:
03 февраля 2021 11:45
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   газель   дтп   уснул за рулем   
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В Тверской области на загородной дороге в Кимрском районе 30-летний водитель «ГАЗели» выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с Renault Logan и Toyota Hilux. В результате аварии пострадала женщина.
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Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   газель   дтп   уснул за рулем   
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11  комментариев
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1k
Pavel 2 часа назад
Травмы получила 36-летняя женщина-водитель автомобиля Toyota, которая не была пристегнута ремнем безопасности.

Может теперь дойдёт что ремни придумали не простотак! у тебя может быть крутая машина, но законы физики всегда круче!
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5k
Игорь 54 минуты назад
Не пристегнута, а почему подушка сработала?
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2k
Vasil Игорь Полчаса назад
То что подушки не срабатывают когда не пристегнут ремень выдумка.
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233
Алексей Игорь Полчаса назад
Потому что обманка в замке торчит. На фотке отчетливо видно.
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6k
CHNM Игорь Полчаса назад
Заглушка! (третье фото с конца.)
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7k
Лещ Алексей 6 минут назад
Они и без заглушки в замке сработают. Подушки открываются вне зависимости от ремня
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6k
Кружок 3 часа назад
Газелист конечно иполнил ...
Но какого ляда овца на Тойоте сам ехала чуть ли не посередине дороги????
Газелист конечно иполнил ... Но какого ляда овца на Тойоте сам ехала чуть ли не посередине дороги????
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5k
кот базилий Кружок 2 часа назад
Возможно он ее пугануть хотел, есть такие дебилы, резвятся так.
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3k
Петр Кружок Час назад
они нашли друг друга - у обоих одинаково 30-40 сантиметров от обочины без снега.
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Кружок Петр Час назад
У Тойоты побольше ... 60-70см (отталкивался от ширины шины)
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