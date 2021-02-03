Ночью 2 февраля, около 3 часов в Липецке на железнодорожном переезде водитель Hyundai Solaris столкнулся с маневровым локомотивом. В ДТП никто не пострадал, автомобиль получил механические повреждения.
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В УМВД по Липецкой области уточнили, что 46-летний водитель выехал на переезд на запрещающий сигнал светофора.
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