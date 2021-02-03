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Авария дня. Водитель не заметил приближающийся состав

Авария дня. Водитель не заметил приближающийся состав (2 фото + 1 видео)

Автор:
03 февраля 2021 12:15
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   жд переезд   поезд   
863
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Ночью 2 февраля, около 3 часов в Липецке на железнодорожном переезде водитель Hyundai Solaris столкнулся с маневровым локомотивом. В ДТП никто не пострадал, автомобиль получил механические повреждения.
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Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   жд переезд   поезд   
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9  комментариев
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1k
Pavel 2 часа назад
Вот КАК, можно не заметить состав когда при этом горит запрещающий сигнал?!? Походу привык проскакивать на крсный! Карма она такая!
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302
Сергій Мазуренко 11 минут назад
КААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААК ????????
А вот так
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6k
CHNM Полчаса назад
Локомотив должен был во всю душу гудеть и дудеть. Водятел глухой что ли был?
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7k
Лещ CHNM 9 минут назад
А ЧЁ он бибикает? У поезда помеха справа!!!! Подумал водитель)))
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37k
Элек Мек Полчаса назад
Авария дня. Водитель не заметил приближающийся состав
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2k
Дрочер Полоумный Час назад
Хорошо что уточнили куда смотреть, а то я на снегоуборщике залип
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7k
Nikita 2 часа назад
А на 1:05 не полиция мимо проехала?
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31k
Опаньки 2 часа назад
Пожалуйста, ДТП и скорая уже тут

Вот это сервис
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912
Kruma 3 часа назад
ну он пытался остановиться, но не вышло. Видимо поздно заметил. А так повезло, что состав шёл медленно так что обошлось.
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