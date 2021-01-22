В Брянске выбежавший на дорогу ребенок попал под машину

Вечером 20 января, на улице Делегатской в Брянске семилетний школьник перебегал дорогу в неположенном месте и был сбит автомобилем Volkswagen Touareg.
Школьник получил перелом носа, ушибы лба и губы. После оказания помощи был отпущен лечиться домой
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