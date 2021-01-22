FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
Сообщество Аварии 4024 поста • 450 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 500
Главная > Авто > Сообщество Аварии 
В Брянске выбежавший на дорогу ребенок попал под машину

В Брянске выбежавший на дорогу ребенок попал под машину (1 фото + 1 видео)

Автор:
22 января 2021 12:18
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дети   дтп   пешехода сбили   
391
1
1
Вечером 20 января, на улице Делегатской в Брянске семилетний школьник перебегал дорогу в неположенном месте и был сбит автомобилем Volkswagen Touareg.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Аварии"
Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дети   дтп   пешехода сбили   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
7
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
7  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
1k
Андрей Еделькин 2 часа назад
Легко отделался
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
kiber 51 минуту назад
Ублюдочек малолетний
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
мега гон Час назад
зато теперь будет дорогу аккуратно переходить, слава богу жив!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Александр Час назад
Хорошо оделся вот легко и отделался.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Странник 2 часа назад
Я думал сразу труп, а тут только сломаный нос. Невероятное везение...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Мафусаил 2 часа назад
Афигеть удар был...пацан в "рубашке" родился что по лайту отделался!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
16k
nobody® Мафусаил Минуту назад
сразу в зимней одежде
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Папа не отмазал: где служат дети олигархов и звезд, попав в армию (12 фото) Папа не отмазал: где служат дети олигархов и звезд, попав в армию (12 фото) Авария дня. На Ставрополье насмерть сбили школьника Авария дня. На Ставрополье насмерть сбили школьника Сестра не уследила: в Коми пятилетний мальчик попал в больницу с серьезными травмами Сестра не уследила: в Коми пятилетний мальчик попал в больницу с серьезными травмами Авария дня. Внедорожник сбил пешехода и едва не улетел в Неву Авария дня. Внедорожник сбил пешехода и едва не улетел в Неву Неудачная попытка перебежать дорогу на красный свет Неудачная попытка перебежать дорогу на красный свет В Красноярске маленькая девочка выбежала из подъезда и попала под машину В Красноярске маленькая девочка выбежала из подъезда и попала под машину
Johnny

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1724360



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
У меня уже вездень элергия на еву, но я болемение
3
139
У меня уже вездень элергия на еву, но я болемение
10 интересных конструкторских решений на старых авто, которые ушли в небытие
0
137
10 интересных конструкторских решений на старых авто, которые ушли в небытие
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Готовлю вкуснейшие запеченные пельмени со сметаной и сыром в мультиварке
8
30
Готовлю вкуснейшие запеченные пельмени со сметаной и сыром в мультиварке
Сказка про Золушку
0
14
Сказка про Золушку
Папа не отмазал: где служат дети олигархов и звезд, попав в армию (12 фото)
Папа не отмазал: где служат дети олигархов и звезд, попав в армию (12 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Предвыборные обещания
15
16

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#факты#прикол#кино#собака#люди#Разное#авто аварии#абсурд#путин
#Юмор#животные#интересное#приколы#аварии#смешно#картинки#подборка#дети#автомир
#интересно#история#Россия#познавательно#дтп#навальный#шоу бизнес#актеры#забавно#маразм

На что жалуетесь?

Вернуться