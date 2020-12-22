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Авария дня. Внедорожник сбил пешехода и едва не улетел в Неву

Авария дня. Внедорожник сбил пешехода и едва не улетел в Неву (3 фото + 2 видео)

Автор:
22 декабря 2020 11:08
Сообщество : Аварии
Метки: ladn cruiser   авария   авария дня   авто   авто авария   видео   дтп   пешехода сбили   
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На проспекте Обуховской Обороны в Санкт-Петербурге 42-летний мужчина на Toyota Land Cruiser Prado не справился с управлением и вылетел с дороги. Внедорожник снес пешехода на тротуаре и приземлился у берега реки Невы.
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Метки: ladn cruiser   авария   авария дня   авто   авто авария   видео   дтп   пешехода сбили   
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10k
Тролль 2 часа назад
Вот плохо что не улетел в реку.
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842
Владимир 59 минут назад
Разогнался и хотел всех обрулить по трамвайным путям, но фокус не удался.
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10k
Денис Час назад
Надеюсь пешеход поправится.
Не знаю, что послужило причиной такого инцидента.
У кого-то есть полное видео? Почему прадо выскочил на берег-то?
Прочитал в другой группе: "Водитель объяснил случившееся тем, что его занесло во время обгона попутных машин по трамвайным путям."
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27k
Peacemaker1873 Денис 23 минуты назад
Реальный контрацептив с таким объяснением. Столб им на следующем вылете, с такими объяснениями. Больше всего бесят улетающие на тротуар, или на встречку, ничего не ожидающему водителю. Ну улети ты в столб, и загнись счастливым с осознанием того, что ты самый быстрый на этой дороге. Все тоже скажут - молодец.
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