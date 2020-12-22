На проспекте Обуховской Обороны в Санкт-Петербурге 42-летний мужчина на Toyota Land Cruiser Prado не справился с управлением и вылетел с дороги. Внедорожник снес пешехода на тротуаре и приземлился у берега реки Невы.
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Пострадавшего пешехода госпитализировали в тяжёлом состоянии
Водитель внедорожника серьезно не пострадал, но медицинская помощь понадобилась его пассажирке
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Не знаю, что послужило причиной такого инцидента.
У кого-то есть полное видео? Почему прадо выскочил на берег-то?
Прочитал в другой группе: "Водитель объяснил случившееся тем, что его занесло во время обгона попутных машин по трамвайным путям."