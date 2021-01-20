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Снегопад в Сочи: четыре эпизода на скользком спуске и человек на капоте

Снегопад в Сочи: четыре эпизода на скользком спуске и человек на капоте (1 фото + 1 видео)

Автор:
20 января 2021 13:41
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   видео   гололед   дтп   массовое дтп   снегопад   сочи   
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В центре Сочи прошел сильнейший за несколько лет снегопад. Отсутствие зимней резины на автомобилях стало причиной множественных ДТП. У выезда с улицы Голенева на улицу Транспортную сразу несколько машин стали участниками аварии.

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Метки: аварии   авто   видео   гололед   дтп   массовое дтп   снегопад   сочи   
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1k
Vitamin 2 часа назад
"Смекалку проявил водитель"(с)
Какая бл смекалка?...
Нарушений букет. И на капоте чувака возил по проезжей части, и на проезжую часть (дорогу) выехал, заведомо зная, что создает опасность (лысая резина зимой).
Смекалка- это поставить ведро на прикол до сухой погоды, или смекалисто поставить зимнюю резину.
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3k
Pravda 7 минут назад
Люди сами себе на ровном месте создали проблемы. Если там лёд, то и руками можно было машины откатить
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