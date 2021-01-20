Снегопад в Сочи: четыре эпизода на скользком спуске и человек на капоте

В центре Сочи прошел сильнейший за несколько лет снегопад. Отсутствие зимней резины на автомобилях стало причиной множественных ДТП. У выезда с улицы Голенева на улицу Транспортную сразу несколько машин стали участниками аварии.
Смекалку проявил водитель синей "четырнадцатой". Он усадил своего приятеля на капот автомобиля смог преодолеть скользкий подъем
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Какая бл смекалка?...
Нарушений букет. И на капоте чувака возил по проезжей части, и на проезжую часть (дорогу) выехал, заведомо зная, что создает опасность (лысая резина зимой).
Смекалка- это поставить ведро на прикол до сухой погоды, или смекалисто поставить зимнюю резину.