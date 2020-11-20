В Китае кроссовер упал с моста высотой 20 метров, лишь чудом никто не погиб

Страшное дорожно-транспортное происшествие произошло на скоростной автомагистрали Гуанчжоу-Аочжоу в китайской провинции Гуандун. Кроссовер сделал несколько переворотов упал с виадука высотой около 20-метров.
Изначально сообщалось, что причиной ДТП стал, выставленный вместо знака аварийной остановки, домкрат, однако, дорожная полиция опровергла этот факт. Причиной серьезной аварии стал неисправный металлический деформационный шов.
Грузовик наехал на металлическое препятствие и, потеряв управление, задел кроссовер Wey VV7 в соседней полосе.
В результате аварии пострадали пять человек, один находится в тяжелом состоянии. Людей от гибели спасло то, что они все были пристегнуты ремнями безопасности.
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