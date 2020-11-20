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В Китае кроссовер упал с моста высотой 20 метров, лишь чудом никто не погиб

В Китае кроссовер упал с моста высотой 20 метров, лишь чудом никто не погиб (4 фото + 1 видео)

Автор:
20 ноября 2020 13:38
Сообщество : Аварии
Метки: авария   авто   авто авария   видео   дтп   китай   массовое дтп   
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Страшное дорожно-транспортное происшествие произошло на скоростной автомагистрали Гуанчжоу-Аочжоу в китайской провинции Гуандун. Кроссовер сделал несколько переворотов упал с виадука высотой около 20-метров.

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Метки: авария   авто   авто авария   видео   дтп   китай   массовое дтп   
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21k
Франц Лефорт 2 часа назад
Мужику на обочине сказочно повезло! Прям второй ДР!
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1k
sokol 20 минут назад
Никто не погиб?
Ну да, ну да.

Никто не погиб? Ну да, ну да.
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12k
Konstantin Час назад
Нихренасе.
А у мужика на обочине даже машину не поцарапало чудом.
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