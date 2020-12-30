На автодороге в селе Залужное в Лискинском районе Воронежской области инкассаторский фургон лоб в лоб столкнулся с Volkswagen. От удара бронеавтомобиль откинуло на попутную Skoda.
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Как сообщают очевидцы, водитель автомобиля Volkswagen находился в нетрезвом состоянии. О пострадавших не сообщается.
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Последствия ДТП
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