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Авария дня. Замес на трассе в Воронежской области

Авария дня. Замес на трассе в Воронежской области (2 фото + 3 видео)

Автор:
30 декабря 2020 11:28
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   лобовое столкновение   массовое дтп   
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На автодороге в селе Залужное в Лискинском районе Воронежской области инкассаторский фургон лоб в лоб столкнулся с Volkswagen. От удара бронеавтомобиль откинуло на попутную Skoda.
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Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   лобовое столкновение   массовое дтп   
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5  комментариев
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Dihydrogen Monoxide 2 часа назад
инкассатор ехал по встречке, а виноват водитель фолькса, потому что пьяный был...Пьяный за руле, конечно придурок конченный, но тут же явно ыидно, что кошелек по встречке летел.
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megagad Dihydrogen Monoxide 2 часа назад
там в гору 2 полосы, на спуск одна
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649
Progressive 3 часа назад
поспешил - людей насмешил
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109
ЯуЦуЧу 3 часа назад
ука дебил обанный
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